2º Passeio Ciclístico do MUVI reúne gonçalenses em manhã de esporte e lazer

São Gonçalo viveu uma manhã de esporte e lazer com a realização do 2º Passeio Ciclístico do MUVI, que reuniu profissionais e amadores em um percurso de 4,3 quilômetros entre Alcântara e o Centro da cidade. Organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, o evento teve como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável.

A concentração aconteceu na Rua Elvis Presley, em Alcântara. De lá, os participantes seguiram pela ciclovia do MUVI, passando pela Avenida Novos Rumos e pela Avenida Presidente Kennedy, até a chegada ao Clube Mauá, no Centro.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade, o passeio representa um importante momento de integração para a população e também reforça a transformação promovida pelo MUVI na cidade.

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“É um grande momento para São Gonçalo, porque conseguimos unir esporte, lazer, mobilidade e qualidade de vida em um único evento. Quero agradecer ao prefeito Capitão Nelson por sempre apoiar iniciativas como essa, que incentivam a prática esportiva e levam novas oportunidades de lazer para a população. O MUVI é uma obra que está transformando a nossa cidade, trazendo mais estrutura e qualidade para quem circula por São Gonçalo. E fica o convite para que os gonçalenses aproveitem cada vez mais as ciclovias da cidade, utilizem esse espaço e façam da bicicleta uma opção de esporte, lazer e transporte”, afirmou Diego.

Assim como na primeira edição, o passeio também valorizou o novo trajeto do MUVI, considerado o maior projeto de mobilidade urbana realizado em São Gonçalo, além dos painéis artísticos do projeto Cidade Ilustrada, que integram o percurso e ajudam a transformar a paisagem urbana.

O evento aconteceu nos trechos 4 e 5 do MUVI. A Prefeitura se prepara para liberar ao tráfego o trecho 5, que já está pronto e conta com ciclovia, novas calçadas, drenagem e pavimentação. O trecho também recebeu uma nova ponte sobre o Rio Alcântara, com 40 metros de extensão e 14 metros de largura, a maior de todo o projeto, destinada à passagem de veículos.

Entre os participantes estava Guilherme Santos, que destacou a presença de pessoas apaixonadas pelo ciclismo.

“Foi muito legal essa manhã. Fiquei surpreso de ver tanta gente apaixonada por bike e por pedalar na cidade. É muito bom ver as pessoas ocupando esses espaços para praticar esporte e se divertir. Espero que mais eventos como esse aconteçam em São Gonçalo e que cada vez mais pessoas participem”, contou.

Ao final do percurso, os participantes receberam um kit de alimentação e uma medalha pela participação. O momento também foi aproveitado pelos gonçalenses para registrar fotos no backdrop oficial do evento.

A realização do 2º Passeio Ciclístico do MUVI contou ainda com o apoio das secretarias municipais de Comunicação Social, Meio Ambiente e Transportes, Guarda Municipal, Saúde e Defesa Civil, que contribuíram para a organização e segurança da atividade.