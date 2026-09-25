Vacinação antirrábica para cães e gatos chega à Região Oceânica e Pendotiba neste sábado (26)
Mais de 5,7 mil animais já foram imunizados durante a campanha em Niterói
A Prefeitura de Niterói realiza, neste sábado (26), a terceira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026. Os postos estarão distribuídos pela Região Oceânica e por Pendotiba. Nas duas etapas anteriores, realizadas nas Praias da Baía (Zona Sul e Centro) e na Zona Norte, foram aplicadas 5.726 doses, segundo o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Ao todo, foram imunizados 4.172 cães e 1.554 gatos.
A vacina é destinada a cães e gatos a partir dos três meses de idade. Animais doentes não devem ser vacinados. Os cães devem ser levados com coleira e, se forem de grande porte, também com focinheira. Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, para evitar fugas. A contenção dos animais é responsabilidade de seus tutores; ao vacinador cabe a aplicação da dose.
Raiva animal
Raiva é uma doença grave, com letalidade próxima de 100%. No meio urbano, pode ser transmitida principalmente por cães e gatos. Até a década de 1980, Niterói registrava casos de raiva humana transmitida por cães. Desde a implantação das campanhas anuais de vacinação animal, o município não registra óbitos pela doença.
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Postos de vacinação – sábado, 26/09
MMF Engenho do Mato: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato
Parque Rural do Engenho do Mato: Rua São Sebastião, s/nº – Engenho do Mato
MMF Maravista: Rua Astor da Costa Menezes, s/nº – Maravista
MMF Várzea das Moças: Estrada Velha de Maricá, s/nº – Rio do Ouro
MMF Colônia: Praia de Itaipu – Colônia dos Pescadores
MMF Cafubá I: Av. Doutor Raul de Oliveira Rodrigues, nº 3 – Piratininga
MMF Cafubá II: Rua Deputado Luiz Erthal, lote 5, quadra 69 – Cafubá
MMF Cafubá III: Rua Manoel Pacheco de Carvalho, nº 107 – Piratininga
Policlínica Regional de Piratininga: Rua Professor Ernani Faria Alves, nº 161 – Piratininga
Policlínica Regional de Itaipu: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato
Clínica Veterinária Vetprime: Rua Nicarágua, nº 226 – Serra Grande
SOPRECAM – Associação dos Moradores de Camboinhas: Rua Tabelião Luís Lebreiro, nº 313 – Camboinhas
SOAMI – Associação de Moradores de Itacoatiara: Rua Matias Sandri, nº 134 – Itacoatiara
Vetmar: Rua José Joaquim Pereira Caldas, nº 74 – Piratininga
Associação de Moradores do Jacaré: Estrada Frei Orlando, nº 127 A – Piratininga
Associação de Moradores e Amigos do Jardim Imbuí e Piratininga: Rua dos Golfinhos, nº 1 – Tibau
MMF Maceió: Rua José Bento Vieira Ferreira, s/nº – Maceió
MMF Cantagalo: Avenida Nelson de Oliveira e Silva, nº 63 – Cantagalo
MMF Matapaca: Rua Aurora Ribeiro, nº 5 – Maria Paula
MMF Atalaia: Rua Padre José Euger, s/nº – Atalaia
MMF Sapê: Rua E, s/nº – Sapê
MMF da Ititioca: Rua Costa Monteiro, s/nº – Ititioca
MMF do Badu: Estrada Alcebíades Pinto, s/nº – Badu
Anexo da Policlínica do Largo da Batalha: Rua Armando Ferreira, nº 30 – Largo da Batalha
Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro: Estrada Caetano Monteiro, nº 814 – Pendotiba
Centro Comunitário de Maria Paula: Av. França, nº 68 – Maria Paula
DPO Vila Progresso: Av. Nelson de Oliveira e Silva, nº 1727 – Vila Progresso
Administração Regional do Rio do Ouro: Estrada Velha de Maricá, nº 7390 – Rio do Ouro
Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta d’Areia