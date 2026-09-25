Vacinação antirrábica para cães e gatos chega à Região Oceânica e Pendotiba neste sábado (26)

Nas duas etapas anteriores, realizadas nas Praias da Baía (Zona Sul e Centro) e na Zona Norte, foram aplicadas 5.726 doses - Foto: Divulgação

Nas duas etapas anteriores, realizadas nas Praias da Baía (Zona Sul e Centro) e na Zona Norte, foram aplicadas 5.726 doses - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói realiza, neste sábado (26), a terceira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026. Os postos estarão distribuídos pela Região Oceânica e por Pendotiba. Nas duas etapas anteriores, realizadas nas Praias da Baía (Zona Sul e Centro) e na Zona Norte, foram aplicadas 5.726 doses, segundo o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Ao todo, foram imunizados 4.172 cães e 1.554 gatos.

A vacina é destinada a cães e gatos a partir dos três meses de idade. Animais doentes não devem ser vacinados. Os cães devem ser levados com coleira e, se forem de grande porte, também com focinheira. Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, para evitar fugas. A contenção dos animais é responsabilidade de seus tutores; ao vacinador cabe a aplicação da dose.

Raiva animal

Raiva é uma doença grave, com letalidade próxima de 100%. No meio urbano, pode ser transmitida principalmente por cães e gatos. Até a década de 1980, Niterói registrava casos de raiva humana transmitida por cães. Desde a implantação das campanhas anuais de vacinação animal, o município não registra óbitos pela doença.

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Postos de vacinação – sábado, 26/09

MMF Engenho do Mato: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato

Parque Rural do Engenho do Mato: Rua São Sebastião, s/nº – Engenho do Mato

MMF Maravista: Rua Astor da Costa Menezes, s/nº – Maravista

MMF Várzea das Moças: Estrada Velha de Maricá, s/nº – Rio do Ouro

MMF Colônia: Praia de Itaipu – Colônia dos Pescadores

MMF Cafubá I: Av. Doutor Raul de Oliveira Rodrigues, nº 3 – Piratininga

MMF Cafubá II: Rua Deputado Luiz Erthal, lote 5, quadra 69 – Cafubá

MMF Cafubá III: Rua Manoel Pacheco de Carvalho, nº 107 – Piratininga

Policlínica Regional de Piratininga: Rua Professor Ernani Faria Alves, nº 161 – Piratininga

Policlínica Regional de Itaipu: Av. Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato

Clínica Veterinária Vetprime: Rua Nicarágua, nº 226 – Serra Grande

SOPRECAM – Associação dos Moradores de Camboinhas: Rua Tabelião Luís Lebreiro, nº 313 – Camboinhas

SOAMI – Associação de Moradores de Itacoatiara: Rua Matias Sandri, nº 134 – Itacoatiara

Vetmar: Rua José Joaquim Pereira Caldas, nº 74 – Piratininga

Associação de Moradores do Jacaré: Estrada Frei Orlando, nº 127 A – Piratininga

Associação de Moradores e Amigos do Jardim Imbuí e Piratininga: Rua dos Golfinhos, nº 1 – Tibau

MMF Maceió: Rua José Bento Vieira Ferreira, s/nº – Maceió

MMF Cantagalo: Avenida Nelson de Oliveira e Silva, nº 63 – Cantagalo

MMF Matapaca: Rua Aurora Ribeiro, nº 5 – Maria Paula

MMF Atalaia: Rua Padre José Euger, s/nº – Atalaia

MMF Sapê: Rua E, s/nº – Sapê

MMF da Ititioca: Rua Costa Monteiro, s/nº – Ititioca

MMF do Badu: Estrada Alcebíades Pinto, s/nº – Badu

Anexo da Policlínica do Largo da Batalha: Rua Armando Ferreira, nº 30 – Largo da Batalha

Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro: Estrada Caetano Monteiro, nº 814 – Pendotiba

Centro Comunitário de Maria Paula: Av. França, nº 68 – Maria Paula

DPO Vila Progresso: Av. Nelson de Oliveira e Silva, nº 1727 – Vila Progresso

Administração Regional do Rio do Ouro: Estrada Velha de Maricá, nº 7390 – Rio do Ouro

Centro de Controle de Zoonoses: Rua Coronel Miranda, nº 18 – Ponta d’Areia