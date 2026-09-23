Eletrônicos de alto valor declarados como produtos baratos? PF e Receita investigam esquema no Rio

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes realizaram buscas com o objetivo de localizar e apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos - Foto: Divulgação

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes realizaram buscas com o objetivo de localizar e apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos - Foto: Divulgação

A Receita Federal e a Polícia Federal realizaram, na manhã desta quarta-feira (23), operação conjunta para o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em dois estabelecimentos comerciais e dois endereços residenciais localizados nos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro/RJ.

A investigação contou com a colaboração dos Correios e teve início a partir da identificação de remessas postais que apresentavam indícios de informações incompatíveis com o conteúdo efetivamente transportado. Em diversos casos, mercadorias de elevado valor comercial teriam sido declaradas como objetos de baixo valor, com o objetivo de reduzir ou evitar o pagamento dos tributos incidentes sobre a importação.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes realizaram buscas com o objetivo de localizar e apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. As diligências também buscam identificar a origem das mercadorias, a cadeia de aquisição, remessa, recebimento e comercialização dos produtos, além de dimensionar os valores tributários eventualmente suprimidos.

Os investigados poderão responder pelo crime de descaminho, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das apurações.

A Receita Federal e a Polícia Federal atuam de forma integrada no combate aos crimes de natureza aduaneira e tributária.

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