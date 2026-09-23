Oktobeerfest Niterói 2026 reúne mais de 50 rótulos de cervejas e programação musical gratuita
A programação também inclui apresentações infantis especiais no Dia das Crianças
A cultura alemã, a cerveja artesanal e a música vão tomar conta do Mercado Municipal de Niterói entre os dias 9 e 12 de outubro. O Oktobeerfest Niterói 2026 promete quatro dias de programação gratuita, com mais de 50 rótulos de cervejas produzidas por algumas das cervejarias mais premiadas do estado.
Considerada a maior festa alemã de Niterói, a edição deste ano acontece na quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, com funcionamento das 12h à meia-noite, na sexta-feira (9), a programação começa às 16h.
Além da variedade de cervejas, o evento terá decoração típica, gastronomia alemã, parque Kids e atrações musicais para diferentes públicos. A programação também inclui apresentações infantis especiais no Dia das Crianças.
Programação musical
9 de outubro — sexta-feira
16h às 00h
16h – DJ
20h – BloodMary – 1º set
21h30 – DJ
22h – BloodMary – 2º set
00h – Encerramento
10 de outubro — sábado
12h às 00h
12h – DJ
14h – Palhaço Azeitona – infantil
16h30 – Son’Hora – 1º set
17h30 – Spiel Und Charm – banda alemã
18h30 – Son’Hora – 2º set
20h – Spiel Und Charm – banda alemã
20h30 – Os Imortais convidam Cover Paralamas do Sucesso
22h – Spiel Und Charm – banda alemã
22h30 – Os Imortais convidam Valério Cazuza
00h – Encerramento
11 de outubro — domingo
12h às 00h
12h – DJ
14h – Mágico Douglas – infantil
16h30 – Senõr José – 1º set
17h30 – DJ
18h30 – Senõr José – 2º set
20h – DJ
20h30 – Rio Rocks – 1º set
22h – DJ
22h30 – Rio Rocks – 2º set
00h – Encerramento
12 de outubro — segunda-feira — especial Dia das Crianças
12h às 00h
12h – DJ
13h – Criart, com a peça infantil Theo Cats
14h – Lekole, com a peça infantil Mágico de Oz
15h – DJ
16h – Purano – 1º set
17h30 – DJ
18h – Purano – 2º set
19h30 – DJ
20h – Vaa SurfBand – 1º set
21h30 – DJ
22h30 – Vaa SurfBand – 2º set
00h – Encerramento
Serviço
Oktobeerfest Niterói 2026
Local: Mercado Municipal de Niterói
Data: 9 a 12 de outubro
Horários: sexta-feira, das 16h à meia-noite; sábado, domingo e segunda-feira, das 12h à meia-noite
Entrada: gratuita, com a sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível
O evento conta com o apoio da Secretaria de Culturas e da Prefeitura de Niterói.