Oktobeerfest Niterói 2026 reúne mais de 50 rótulos de cervejas e programação musical gratuita

A cultura alemã, a cerveja artesanal e a música vão tomar conta do Mercado Municipal de Niterói entre os dias 9 e 12 de outubro. O Oktobeerfest Niterói 2026 promete quatro dias de programação gratuita, com mais de 50 rótulos de cervejas produzidas por algumas das cervejarias mais premiadas do estado.

Considerada a maior festa alemã de Niterói, a edição deste ano acontece na quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, com funcionamento das 12h à meia-noite, na sexta-feira (9), a programação começa às 16h.

Além da variedade de cervejas, o evento terá decoração típica, gastronomia alemã, parque Kids e atrações musicais para diferentes públicos. A programação também inclui apresentações infantis especiais no Dia das Crianças.

Programação musical

9 de outubro — sexta-feira

16h às 00h

16h – DJ

20h – BloodMary – 1º set

21h30 – DJ

22h – BloodMary – 2º set

00h – Encerramento

10 de outubro — sábado

12h às 00h

12h – DJ

14h – Palhaço Azeitona – infantil

16h30 – Son’Hora – 1º set

17h30 – Spiel Und Charm – banda alemã

18h30 – Son’Hora – 2º set

20h – Spiel Und Charm – banda alemã

20h30 – Os Imortais convidam Cover Paralamas do Sucesso

22h – Spiel Und Charm – banda alemã

22h30 – Os Imortais convidam Valério Cazuza

00h – Encerramento

11 de outubro — domingo

12h às 00h

12h – DJ

14h – Mágico Douglas – infantil

16h30 – Senõr José – 1º set

17h30 – DJ

18h30 – Senõr José – 2º set

20h – DJ

20h30 – Rio Rocks – 1º set

22h – DJ

22h30 – Rio Rocks – 2º set

00h – Encerramento

12 de outubro — segunda-feira — especial Dia das Crianças

12h às 00h

12h – DJ

13h – Criart, com a peça infantil Theo Cats

14h – Lekole, com a peça infantil Mágico de Oz

15h – DJ

16h – Purano – 1º set

17h30 – DJ

18h – Purano – 2º set

19h30 – DJ

20h – Vaa SurfBand – 1º set

21h30 – DJ

22h30 – Vaa SurfBand – 2º set

00h – Encerramento

Serviço

Oktobeerfest Niterói 2026

Local: Mercado Municipal de Niterói

Data: 9 a 12 de outubro

Horários: sexta-feira, das 16h à meia-noite; sábado, domingo e segunda-feira, das 12h à meia-noite

Entrada: gratuita, com a sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível

O evento conta com o apoio da Secretaria de Culturas e da Prefeitura de Niterói.