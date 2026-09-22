Itaipu recebe o Festival Conexões Culturais de Niterói – Saberes do Mar

Gratuito, o evento acontece na Vila dos Pescadores, na Praia de Itaipu - Foto: Divulgação

Gratuito, o evento acontece na Vila dos Pescadores, na Praia de Itaipu - Foto: Divulgação

A Anaferr Produções, em parceria com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Regional da Região Oceânica, realiza nos dias 25 e 26 de setembro de 2026, sexta-feira e sábado, o Festival Conexões Culturais de Niterói – Saberes do Mar. Gratuito, o evento acontece na Vila dos Pescadores, na Praia de Itaipu, e reúne uma programação que celebra a cultura, a memória, os saberes tradicionais e a relação da comunidade com o mar.

A programação musical foi pensada para a dinâmica diurna do evento e reúne samba, forró, choro, música instrumental brasileira, ciranda, coco e MPB. A agenda combina apresentações musicais para o público em geral com ações participativas e intergeracionais, criando diferentes formas de interação com a cultura local.

Um dos destaques será a exposição fotográfica produzida por jovens da rede pública de ensino de Itaipu, resultado de uma oficina ministrada pelo fotógrafo niteroiense Thiago Côrtes. Voltada para estudantes de 13 a 16 anos, a atividade apresentou conceitos e técnicas básicas de fotografia e incluiu uma saída prática à Colônia de Pescadores de Itaipu.

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Durante a atividade de campo, os estudantes registraram o cotidiano da comunidade pesqueira, suas embarcações, espaços de trabalho e paisagens locais. Na exposição, o público poderá conhecer o olhar da nova geração sobre a tradição pesqueira da região, reforçando o caráter educativo e comunitário do festival e valorizando a cultura viva e os saberes tradicionais de Itaipu.

A gastronomia também terá espaço de destaque com a praça de alimentação “Sabores de Itaipu”, que reunirá empreendedores e preparos ligados ao pescado e à culinária costeira. O espaço contará ainda com demonstrações e orientações sobre aproveitamento integral dos alimentos e redução do desperdício.

No eixo “Mar Sustentável”, o festival promove ações voltadas à preservação dos ambientes costeiros e ao consumo responsável. A programação inclui também atividades lúdicas e educativas especialmente desenvolvidas para o público infantil.

A iniciativa tem como objetivo valorizar a cultura e o território de Itaipu, tendo o mar como elemento central de identidade, trabalho, alimentação e responsabilidade ambiental. Com atividades para diferentes faixas etárias, o festival convida moradores e visitantes a conhecer, celebrar e refletir sobre os saberes e as tradições da comunidade pesqueira.

Uma equipe de mediação e comunicação visual estará presente durante o evento para orientar o público e contribuir para o funcionamento organizado e simultâneo das atividades.

Serviço: Festival Conexões Culturais de Niterói – Saberes do Mar

Data: 25 e 26 de setembro de 2026

Horário: sexta, das 15h às 20h e sábado, 13h às 20h

Local: Vila dos Pescadores, Praia de Itaipu, Niterói

Realização:Prefeitura de Niterói, Secretaria Regional da Região Oceânica e Anaferr Produções Artísticas

Entrada: Gratuita

Programação: Shows musicais (samba, forró, choro, MPB, ciranda e coco), praça de alimentação, oficinas, exposição fotográfica com orientação do fotógrafo Thiago Côrtes, rodas de conversa e atividades infantis.