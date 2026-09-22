Circuito BBQ agita São Francisco, em Niterói, no fim de semana

Valério Araújo apresenta o “Tributo ao Poeta”, com um repertório dedicado à força e à irreverência do rock nacional - Foto: Divulgação

Valério Araújo apresenta o “Tributo ao Poeta”, com um repertório dedicado à força e à irreverência do rock nacional - Foto: Divulgação

A primavera chega a Niterói com churrasco e música em um dos cenários mais bonitos da cidade. De sexta-feira (25) a domingo (27), o Circuito BBQ retorna a São Francisco e transforma a Praça do Rádio Amador em um ponto de encontro à beira-mar. Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia, shows, cerveja, drinques, moda, artesanato e espaço infantil.

O público poderá experimentar churrasco preparado em diferentes cortes e versões, além de carnes grelhadas e defumadas, sanduíches e outras opções oferecidas pelos expositores gastronômicos. Para acompanhar, o evento também contará com cerveja gelada e uma seleção de drinques. A proposta é reunir amigos e família em um fim de semana de sabores, música e lazer.

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A programação musical passeia pelo rock brasileiro, por clássicos que atravessaram gerações e pelo samba. Na sexta-feira (25), a abertura ficará por conta de Os Imortais. Valério Araújo apresenta o “Tributo ao Poeta”, com um repertório dedicado à força e à irreverência do rock nacional. Mais tarde, a banda recebe Miriam Ruperti para uma homenagem a Rita Lee, celebrando a obra da eterna rainha do rock brasileiro.

No sábado (26), o samba toma conta do palco. O Samba de Mulheres abre a programação da tarde e retorna no início da noite, reunindo vozes femininas, percussão e canções conhecidas do público. Em seguida, o projeto Nosso Samba apresenta dois shows com uma seleção preparada para cantar, dançar e celebrar a diversidade de um gênero que faz parte da cultura brasileira.

No domingo (27), as guitarras voltam a ganhar espaço. A Notturnia fará dois sets com grandes sucessos do rock. O encerramento fica por conta da banda Bloody Mary, levando ao público clássicos nacionais e internacionais.

Além da programação musical e gastronômica, o Circuito BBQ contará com expositores de moda, artesanato e espaço kids. A realização é da Atruf (Associação de Food Trucks), com apoio da Prefeitura de Niterói.

Serviço:

Circuito BBQ São Francisco

Local: Praça do Rádio Amador – São Francisco

Datas: 25, 26 e 27 de setembro

Entrada: Gratuita

Horários do evento: sexta-feira, a partir das 16h; sábado e domingo, a partir das 12h

Programação musical

Sexta-feira – 25 de setembro

19h – Os Imortais e Valério Araújo – “Tributo ao Poeta”

21h – Os Imortais e Miriam Ruperti – Tributo a Rita Lee

Sábado – 26 de setembro

15h – Samba de Mulheres – primeiro set

17h30 – Samba de Mulheres – segundo set

20h – Nosso Samba – primeiro set

22h – Nosso Samba – segundo set

Domingo – 27 de setembro

15h – Notturnia – primeiro set

17h – Notturnia – segundo set

19h – Bloody Mary – primeiro set

21h – Bloody Mary – segundo set