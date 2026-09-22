Estágio exclusivo para estudantes negros tem inscrições abertas no Rio até dia 23

O Na Prática e a L’Oréal estão com inscrições abertas, até o dia 23 de setembro, para o Projeto Diamante, programa de estágio na multinacional de cosméticos exclusivo para estudantes negros cotistas ou bolsistas sociais de instituições de ensino superior do Rio de Janeiro. A iniciativa busca ampliar o acesso de jovens negros a oportunidades de entrada no mercado de trabalho e terá a participação do Na Prática na atração e preparação dos candidatos ao longo do processo seletivo.

Após o encerramento das inscrições, na segunda fase da seleção, os estudantes selecionados vão participar de um curso presencial no Rio de Janeiro sobre processos seletivos. Os jovens que mais se destacarem vão avançar para as fases de dinâmicas e/ou entrevistas da L’Oréal. A participação no treinamento já faz parte da seleção.

Para o Na Prática, a iniciativa combina dois desafios: ampliar o acesso de jovens negros a oportunidades profissionais e contribuir para que esses estudantes estejam mais preparados.

“Educação em conjunto com oportunidade de trabalho têm um poder transformador, tanto para o jovem que descobre o caminho que quer seguir quanto para um país que cresce e se torna mais produtivo quando o potencial de seus talentos é bem aproveitado. Ao ampliar o acesso e valorizar a diversidade, iniciativas como essa ajudam a aproximar jovens talentosos de oportunidades que podem transformar suas trajetórias”, afirma Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática.

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O Projeto Diamante integra a estratégia da L’Oréal de promover maior diversidade e inclusão em seus processos de atração de talentos.

Podem participar estudantes negros cotistas ou bolsistas sociais, preferencialmente com previsão de conclusão da graduação até dezembro de 2028, de todos os cursos de ensino superior. As vagas de estágio são na área de comercial, digital e marketing. Não é necessário ter experiência prévia nem inglês fluente.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela página do projeto. Para participar, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos para o programa e realizar o cadastro dentro do prazo indicado. O início do estágio na L’Oréal está previsto para novembro de 2026.





Serviço: Projeto Diamante

Público: estudantes negros cotistas ou bolsistas sociais

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Realização: Na Prática e L’Oréal

Data final das inscrições: 23/09/2026

Data do curso: 08/10/2026 – Duração de 4 horas

Inscrições: https://lp.napratica.org.br/projeto-diamante-loreal