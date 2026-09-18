Alunos do Clin Social visitam Caminho Niemeyer e MAC em Niterói

Alunos do Clin Social, projeto da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), viveram uma tarde de descobertas, aprendizado e encantamento durante uma visita guiada ao Caminho Niemeyer e ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), na última quinta-feira (17). Conduzida por um guia da Neltur, a atividade apresentou às crianças um pouco mais sobre a história, a arquitetura e a cultura da cidade.

Mais do que conhecer pontos turísticos, a visita foi uma oportunidade de aprender fora da sala de aula, despertar a curiosidade e fortalecer o sentimento de pertencimento à cidade.

“Quando uma criança conhece a história e a cultura do lugar onde vive, começa a perceber que a cidade também é dela. É uma experiência que vai muito além de um passeio: é uma forma de ampliar horizontes, despertar sonhos e mostrar que elas podem ocupar todos esses espaços”, destacou a coordenadora do Clin Social, Júlia Machado Santos.

No Caminho Niemeyer, as crianças conheceram a história do complexo e puderam apreciar a paisagem de Niterói. O grupo também visitou o Memorial Roberto Silveira. Com seu formato arredondado, a construção despertou a imaginação dos pequenos, que compararam o espaço a um iglu, abrigo tradicional em forma de cúpula construído com blocos compactos de neve.

Durante o passeio, os alunos observaram desenhos e elementos criados por Oscar Niemeyer nos espaços do complexo, como “Bailarinas” e “A Liberdade”, na área externa do Teatro Popular, que leva o nome do arquiteto. Reproduzidos em azulejos, os trabalhos chamaram a atenção das crianças pelos traços e pelas formas que parecem estar em constante movimento. O grupo também conheceu a parte interna do teatro e seu palco.

No trajeto até o MAC, o guia apresentou outros pontos importantes da cidade, como o Forte do Gragoatá, as praças Arariboia e Juscelino Kubitschek, a Arena Niterói e o Reserva Cultural.

No museu, que completou 30 anos no último dia 2, os participantes visitaram as exposições em cartaz, entre elas “MAC para Crianças”. O percurso expositivo interativo foi pensado especialmente para o público infantil, com atividades que exploram volumes e formas geométricas, além de oficinas.

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As crianças também ficaram encantadas com as obras de grandes dimensões do acervo do museu, reunidas na exposição “MAC Monumental”, no salão principal. Já na mostra acessível “Sentir pra Ver”, participaram de uma experiência com os olhos vendados e puderam conhecer, por meio do tato, o sistema braile.

A proposta da exposição é ampliar o acesso à arte e garantir a participação de diferentes públicos, com ou sem deficiência, utilizando não apenas a visão, mas também sentidos como o tato, a audição e o olfato. Para os alunos do Clin Social, a experiência também proporcionou uma conversa sobre inclusão e a importância de uma cultura que possa ser vivenciada por todos.

Guilherme Fernandes Diniz, de 11 anos, adorou a experiência.

“Já conhecia o Caminho Niemeyer, mas, desta vez, tivemos uma aula sobre o local. Nunca tinha ido ao MAC e gostei muito! Gostei da exposição do salão principal porque tem obras grandes e bonitas, como nunca tinha visto. A vista também é linda”, contou.

Também integrante do projeto, Ana Clara Pureza, de 10 anos, destacou a importância da iniciativa e da acessibilidade.

“Achei muito interessante. Nos dois locais, aprendemos curiosidades que não conhecíamos. Eu não conhecia Oscar Niemeyer e achei ótima essa oportunidade. Também foi muito interessante visitar uma exposição com acessibilidade, porque isso é muito importante para as pessoas com deficiência. Meu pai é cego e vou trazê-lo aqui”, disse.

Sobre o Clin Social

Desenvolvido pela Gerência de Serviço Social da Clin desde 2010, o Clin Social tem como objetivo estimular a permanência de crianças e adolescentes no sistema regular de ensino. Atualmente, o programa atende 60 participantes com idades entre 9 e 12 anos, muitos deles moradores de áreas em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa oferece atividades esportivas, culturais, musicais e artísticas, contribuindo para o desenvolvimento pessoal, social e educacional dos participantes. O projeto também busca fortalecer o senso crítico, a participação cidadã e a capacidade de transformação social das crianças, de suas famílias e das comunidades onde vivem.