Ação Animal oferece serviços gratuitos para cães e gatos em Santa Bárbara neste sábado (19)

Durante o evento, serão oferecidos serviços de microchipagem, vacinação antirrábica, orientação veterinária e tratamento de esporotricose - Foto: Divulgação

Durante o evento, serão oferecidos serviços de microchipagem, vacinação antirrábica, orientação veterinária e tratamento de esporotricose - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói realiza, neste sábado (19), mais uma edição da Ação Animal, em Santa Bárbara. Das 9h às 13h, moradores da cidade poderão levar seus cães e gatos para receber serviços gratuitos voltados à saúde e ao bem-estar dos animais. A atividade será realizada na Regional de Santa Bárbara, na Rua Cabo Geraldo Calderaro, número 319.

Durante o evento, serão oferecidos serviços de microchipagem, vacinação antirrábica, orientação veterinária e tratamento de esporotricose. O atendimento é gratuito e exclusivo para moradores de Niterói. Não é necessário realizar inscrição previamente: basta comparecer ao local durante o horário da ação.

A microchipagem terá limite de 100 atendimentos, com direito a um procedimento por CPF. Para participar, cães e gatos devem ter mais de quatro meses de idade. Não haverá restrição de raças.

A iniciativa busca ampliar o acesso dos tutores a serviços de cuidado e prevenção, contribuindo para a saúde, a proteção e o bem-estar dos animais.

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Serviço:

Serviços gratuitos para cães e gatos em Santa Bárbara

Data: 19/09 (sábado)

Hora: 9h às 13h

Local: Regional de Santa Bárbara

Endereço: Rua Cabo Geraldo Calderaro, número 319.