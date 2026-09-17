Flamengo é dominado, acha gol no fim e avança na Libertadores

Arrascaeta aproveitou bobeira do goleiro e escorou de cabeça para empatar a partida - Foto: Flamengo

Arrascaeta aproveitou bobeira do goleiro e escorou de cabeça para empatar a partida - Foto: Flamengo

O Flamengo empatou com o Del Valle por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (17), no Maracanã, e avançou para a semifinal da Libertadores da América. A atuação do time, no entanto, não agradou à torcida presente no estádio.

Na primeira partida, no Equador, o Flamengo venceu por 2 a 0, resultado que garantiu a classificação do time carioca. O Estudiantes, da Argentina, é o próximo adversário do Rubro-Negro.

Na partida, o Flamengo ficou aquém do esperado durante os 90 minutos. No primeiro tempo, os donos da casa finalizaram cinco vezes, mas apenas uma levou perigo. Do outro lado, o Del Valle chutou três vezes.

Em uma delas, Reasco aproveitou um corte malfeito do goleiro Rossi e empurrou a bola para a rede, abrindo o placar.

No segundo tempo, o panorama foi o mesmo. O Flamengo, ainda em vantagem, ficou assustado, enquanto o time equatoriano dominava as ações.

Aos 20 minutos, a situação piorou. Jorginho deixou o braço no rosto do adversário e acabou recebendo o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

Com um jogador a mais, o Del Valle ganhou ainda mais confiança e, por pouco, não chegou ao segundo gol.

Enquanto o Maracanã ficava cada vez mais tenso, o goleiro colombiano do Del Valle resolveu ajudar o Flamengo. Aos 38 minutos, depois de um chutão de Rossi, ele perdeu o tempo de jogo, deixou a bola passar por cima da cabeça, e Arrascaeta, que acreditou até o fim, apenas escorou para empatar.

Precisando novamente de dois gols para levar a decisão aos pênaltis, o Del Valle ainda mostrou valentia, mas não teve forças para marcar.

Com a classificação, o Flamengo avança para a semifinal, onde vai encarar o Estudiantes, que eliminou o Corinthians nesta quarta-feira. Quem avançar para a final terá Fluminense ou Palmeiras como adversário.