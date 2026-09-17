Prefeito Rodrigo Neves visita obras da UBS Icaraí, que será entregue no aniversário de Niterói

A expectativa é de que a UBS realize entre 800 e 1.000 consultas médicas e de enfermagem por mês, além de aplicar entre 1.000 e 1.200 doses de vacinas mensalmente - Foto: Cláudio Fernandes, Prefeitura de Niterói

A expectativa é de que a UBS realize entre 800 e 1.000 consultas médicas e de enfermagem por mês, além de aplicar entre 1.000 e 1.200 doses de vacinas mensalmente - Foto: Cláudio Fernandes, Prefeitura de Niterói

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou, nesta quinta-feira (17), as obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Icaraí. O espaço, que será a primeira UBS dedicada ao bairro, surge com um olhar especial para a população idosa, grupo de maior proporção entre os moradores de Icaraí. Também estiveram presentes na visita a secretária municipal de saúde, Ilza Fellows, e o administrador regional de Icaraí, Raphael Costa. A perspectiva é de que a unidade seja entregue no aniversário da cidade, em novembro.

A nova UBS chega com o propósito de acompanhar de forma integral a população de Icaraí, de todas as faixas etárias, através de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, vigilância em saúde e assistência clínica. A proposta promete mudar a qualidade de vida dos moradores da região, principalmente a parcela predominantemente idosa que demanda acompanhamento de condições crônicas.

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“Vim vistoriar a obra da nova UBS de Icaraí, a primeira unidade do bairro. Já acompanho o trabalho desde o ano passado, quando desapropriei a casa para o espaço se tornar a UBS. Hoje, as pessoas precisam se deslocar até o Vital Brasil para fazer a vacinação, para ter acesso ao acompanhamento médico. Por isso, estamos construindo esse centro médico na rua Álvares de Azevedo, um ponto bem localizado e acessível. Além disso, esta UBS terá um diferencial: mais do que a clínica geral, também será oferecido o atendimento domiciliar ao idoso. Saúde precisa ser sempre uma prioridade”, reforçou Rodrigo Neves.

A expectativa é de que a UBS realize entre 800 e 1.000 consultas médicas e de enfermagem por mês, além de aplicar entre 1.000 e 1.200 doses de vacinas mensalmente. A ideia é que o local atenda às necessidades da região, que tem cerca de 100 mil habitantes. A unidade também contará com equipes voltadas para o acompanhamento domiciliar de usuários com dificuldade de locomoção e pacientes que necessitem de cuidados contínuos.

“Estamos preparando a unidade para que ela tenha consultórios de atendimento multiprofissional, consultório odontológico, espaço para vacinação, procedimentos, coleta de exames laboratoriais e mais. A estrutura foi pensada para promover acolhimento, acessibilidade e atendimento humanizado. Tudo foi pensado para reforçar um olhar especial para a população idosa e isso se reflete também no Programa de Atendimento Domiciliar. Desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde, esse é o grande diferencial da nova UBS de Icaraí. Além do atendimento na clínica, teremos uma equipe dedicada ao acompanhamento dos idosos em domicílio que precisam desse cuidado, expandindo o alcance da Atenção Primária para além das paredes da unidade”, afirmou a secretária de Saúde, Ilza Fellows.

Entre os principais focos de atuação estarão o acompanhamento de pacientes com hipertensão e diabetes, saúde mental, saúde da mulher, saúde da criança, imunização, atendimento domiciliar e cuidado aos idosos.