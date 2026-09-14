Niterói recebe Segunda Corrida e Caminhada da Inclusão neste domingo (20)

Os participantes da corrida poderão usar o uniforme do evento, enquanto quem optar pela caminhada é convidado a vestir verde, cor que representa o mês de setembro e simboliza a campanha - Foto: Divulgação

Os participantes da corrida poderão usar o uniforme do evento, enquanto quem optar pela caminhada é convidado a vestir verde, cor que representa o mês de setembro e simboliza a campanha - Foto: Divulgação

Em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a Prefeitura de Niterói vai realizar, neste domingo (20), a 2ª Corrida e Caminhada da Inclusão, na Praia de Icaraí. A iniciativa é organizada pela Coordenadoria de Acessibilidade, por meio do Programa Niterói Inclusivo, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Secretaria Executiva e a regional de Icaraí, por meio da Orla Viva.

“A Corrida e Caminhada da Inclusão já virou um patrimônio da nossa cidade desde a primeira edição, no ano passado. A gente viu o quanto as pessoas abraçaram esse evento, que é realizado em referência ao dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e que representa um momento importante de conscientização e mobilização pela inclusão. No ano passado, reunimos mais de 700 pessoas na Praia de Icaraí e, neste ano, esperamos dobrar esse público. É muito especial ver esse evento crescendo e ganhando cada vez mais espaço em Niterói. Será um prazer estarmos todos juntos, na mesma direção, por uma cidade cada vez mais acessível e inclusiva”, destacou Camila Rodrigues, Coordenadora Municipal de Acessibilidade de Niterói.

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O evento é voltado à promoção da acessibilidade na cidade. A concentração vai ser às 7h30, com entrega dos kits no local. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/2-corrida-e-caminhada-da-inclusao/3566070?share_id=copiarlink. Os kits são limitados e serão entregues exclusivamente aos participantes inscritos.

Os participantes da corrida poderão usar o uniforme do evento, enquanto quem optar pela caminhada é convidado a vestir verde, cor que representa o mês de setembro e simboliza a campanha.

Serviço:

Segunda Caminhada e Corrida da Inclusão

Data: Domingo (20/09)

Horas: 7h30

Local: Praia de Icaraí, altura da Rua Mariz e Barros