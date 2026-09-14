Prefeitura de Cabo Frio mobiliza equipes para reduzir o impacto das chuvas

A Prefeitura informou que pretende iniciar a recuperação das estradas vicinais de Tamoios assim que as condições climáticas permitirem - Foto: Wislei Ribeiro/Prefeitura de Cabo Frio

A Prefeitura informou que pretende iniciar a recuperação das estradas vicinais de Tamoios assim que as condições climáticas permitirem - Foto: Wislei Ribeiro/Prefeitura de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio mobilizou, nesta segunda-feira (14), diferentes setores para reduzir os impactos do período de chuvas no município. As ações começaram pelo Manoel Corrêa, onde equipes de Saúde, Assistência Social e Defesa Civil realizam atendimentos e orientações aos moradores na Praça da Rua das Dunas.

São oferecidos atendimentos com assistente social e psicólogo, avaliações básicas de saúde e orientações para prevenção de dengue, zika, chikungunya e leptospirose. Agentes comunitários também fazem busca ativa para identificar pessoas acamadas, idosos, gestantes, crianças, pacientes com doenças crônicas e moradores que necessitam de medicamentos ou acompanhamento médico.

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Quando necessário, os moradores são encaminhados para unidades da rede municipal de saúde. A situação vacinal também é verificada, com possibilidade de vacinação domiciliar. Na infraestrutura, serviços de drenagem e limpeza de bueiros e galerias continuam no Manoel Corrêa, Estrada do Guriri, Monte Alegre e Tamoios.

A Prefeitura informou que pretende iniciar a recuperação das estradas vicinais de Tamoios assim que as condições climáticas permitirem. Segundo o prefeito Dr. Serginho, Cabo Frio enfrenta quase 20 dias de chuvas e ainda há previsão de instabilidade nos próximos dias.

A previsão indica chuva nesta segunda-feira, com possibilidade de intensificação à tarde e à noite. Para terça-feira (15), a tendência é de redução da instabilidade. O município permanece em Estado de Atenção e mantém o monitoramento das áreas vulneráveis. Até o momento, não há previsão de suspensão das aulas da rede municipal.

+-Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e a Guarda Civil Municipal pelo 153.