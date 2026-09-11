Segue em estado grave vítima de acidente entre moto e caminhão na Alameda

A jovem que ficou ferida em um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão, nessa quinta-feira (10), na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, segue em estado de saúde grave. A vítima precisou passar por cirurgia após ser socorrida.

Segundo informações preliminares, a mulher estava na motocicleta quando teria sido arremessada para debaixo do caminhão. O acidente aconteceu por volta das 10h30, no sentido Ponte Rio-Niterói, e provocou congestionamento e retenção no trecho.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da NitTrans foram acionadas para atender à ocorrência. A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde recebeu atendimento médico e passou por procedimento cirúrgico.

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Acidentes com motos preocupam autoridades e profissionais de saúde

O caso acontece em um cenário de preocupação com o número de acidentes envolvendo motociclistas na região. No último fim de semana, 96 pessoas envolvidas em ocorrências com motos deram entrada na emergência e no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Três pessoas morreram, quatro ficaram em estado gravíssimo e uma vítima precisou ter uma das pernas amputada.

O volume de ocorrências chegou a afetar a ocupação de leitos, os estoques do banco de sangue, a disponibilidade de insumos e a programação de cirurgias ortopédicas e gerais da unidade.

Prevenção pode evitar acidentes e salvar vidas

A motocicleta é um meio de transporte ágil e cada vez mais presente nas ruas, mas deixa o condutor mais vulnerável em caso de colisões e quedas. Por isso, medidas simples de segurança são fundamentais para reduzir o risco de acidentes graves.

Entre os principais cuidados estão o uso correto do capacete pelo condutor e pelo passageiro, o respeito aos limites de velocidade e à sinalização, a manutenção regular da motocicleta e a atenção redobrada em cruzamentos e mudanças de faixa.

Também é importante evitar ultrapassagens arriscadas e a circulação entre veículos em situações de pouca visibilidade ou espaço reduzido. Para os motoristas de carros, ônibus e caminhões, manter distância segura das motocicletas, sinalizar antecipadamente as manobras e verificar os pontos cegos antes de mudar de faixa são atitudes que podem fazer a diferença, dizem os especialistas.