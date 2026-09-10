Niterói dá ordem de início para a construção do Skate Park de Piratininga

O novo equipamento terá um investimento de cerca de R$ 1 milhão e está previsto para ser entregue em fevereiro de 2027 - Foto: Divulgação

O novo equipamento terá um investimento de cerca de R$ 1 milhão e está previsto para ser entregue em fevereiro de 2027 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói deu, nesta quinta-feira (10), ordem de início para a construção do Skate Park, em Piratininga. O novo equipamento terá um investimento de cerca de R$ 1 milhão e está previsto para ser entregue em fevereiro de 2027. A obra será realizada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

“Hoje estou assinando a ordem de início do Skate Park da Região Oceânica, na entrada de Camboinhas. Nos meus mandatos anteriores, entregamos o Skate Park da Zona Norte, no Largo da Batalha, e o de São Francisco. Agora, com esse novo espaço, conseguimos integrar toda a cidade e realizar um sonho que construímos junto com a comunidade do skate. A pista também vai se integrar à praça pública, à ciclovia e a todo o complexo do Parque Orla. A previsão é inaugurar o novo Skate Park logo no início de 2027”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

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O projeto será implementado em uma área de 693 metros quadrados e contará com duas pistas, destinadas às modalidades olímpicas street, com 416 metros quadrados, e bowl, com 277 metros quadrados. Na modalidade street, os atletas utilizam obstáculos que reproduzem elementos encontrados em ruas e praças, como corrimãos, escadas, palcos e guias. Já o bowl é praticado em uma pista mais funda, com paredes curvas e transições que remetem ao formato de uma piscina.

“O skate conquistou definitivamente seu espaço no esporte mundial e Niterói acompanha esse crescimento investindo em equipamentos públicos de qualidade. A Região Oceânica tem muitos praticantes da modalidade e esse novo Skate Park vai oferecer uma estrutura moderna para quem está começando e também para quem sonha em competir em alto nível. Quando criamos espaços como esse, não estamos entregando apenas uma pista. Estamos abrindo oportunidades para população”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

O novo equipamento será o primeiro Skate Park da Região Oceânica e vai integrar o circuito de campeonatos estaduais de skate, ampliando a estrutura da cidade para a prática esportiva e a realização de competições.