Maricá inicia Projeto Guarda Mirim na Escola Municipal do Espraiado

Durante o projeto, os alunos participam de atividades que aproximam a comunidade escolar da Guarda Municipal e abordam temas como cidadania, responsabilidade, respeito às regras e convivência coletiva - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

Durante o projeto, os alunos participam de atividades que aproximam a comunidade escolar da Guarda Municipal e abordam temas como cidadania, responsabilidade, respeito às regras e convivência coletiva - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá iniciou, nesta quinta-feira (10), o Projeto Guarda Mirim na Escola Municipal do Espraiado. Desenvolvida pela Guarda Municipal, a iniciativa busca contribuir para a formação cidadã dos estudantes da rede municipal por meio de atividades que trabalham valores como disciplina, respeito, responsabilidade e convivência em sociedade.

Durante o projeto, os alunos participam de atividades que aproximam a comunidade escolar da Guarda Municipal e abordam temas como cidadania, responsabilidade, respeito às regras e convivência coletiva. A proposta também estimula a participação dos estudantes no ambiente escolar e busca fortalecer valores que possam ser incorporados ao cotidiano e às relações familiares e comunitárias.

“Estamos hoje aqui na Escola Municipal do Espraiado para o início de mais uma turma. O Projeto Guarda Mirim é muito importante porque estamos formando novos guardas mirins. Essa formação é fundamental durante a infância para que eles desenvolvam um pouco mais de disciplina e organização, levando esses aprendizados também para além do ambiente escolar”, afirmou a subinspetora P. Araújo, responsável pelo projeto.

A diretora-geral da Escola Municipal do Espraiado, Gisely Costa, celebrou a chegada da iniciativa à unidade e destacou a importância das atividades para o desenvolvimento dos estudantes.

“Estou muito feliz em receber hoje a Guarda Municipal e toda a equipe da área de segurança. Vamos implantar o Projeto Guarda Mirim aqui na Escola Municipal do Espraiado, e isso é uma grande realização para todos nós. Todo projeto que estimula a cidadania, o respeito, a educação e a disciplina será sempre muito bem-vindo na nossa escola. Agora vamos dar um grande passo com o início do Guarda Mirim”, declarou.

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