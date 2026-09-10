Acidente envolvendo moto e caminhão na Alameda deixa uma mulher ferida

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou uma mulher, ainda não identificada, ferida na manhã desta quinta-feira (10), na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói.

Segundo informações preliminares, a jovem que estava na motocicleta teria sido arremessada para debaixo do caminhão.

O acidente aconteceu por volta das 10h30, no sentido Ponte Rio-Niterói, e provocou um grande congestionamento na Alameda São Boaventura. O trânsito seguiu bastante complicado com retenção no trecho.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da NitTrans foram ao local. A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde passa por cirurgia. O estado de saúde é considerado grave.

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