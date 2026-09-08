Flamengo é indicado a melhor clube do ano na Bola de Ouro

Indicação coroa ótima temporada do Flamengo sob comando de Filipe Luís - Foto: Divulgação/ Gilvan de Souza/ Flamengo

Indicação coroa ótima temporada do Flamengo sob comando de Filipe Luís - Foto: Divulgação/ Gilvan de Souza/ Flamengo

O Flamengo foi indicado ao prêmio de melhor clube masculino da temporada na Bola de Ouro, tradicional premiação da revista francesa France Football. O Rubro-Negro é o único clube, entre os cinco indicados, de fora do continete europeu.

Além do clube carioca, a revista francesa indicou o Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e Paris Saint-Germain. No ano passado, o Botafogo chegou a concorrer ao prêmio, sendo desbancado pelo PSG.

Os cinco indicados a melhor clube do mundo na temporada | Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ Ballon d'Or

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O clube da Gávea teve uma temporada de 2025 recheada de taças. Ainda sob o comando de Filipe Luís, conquistou a Libertadores, o Brasileirão e o Campeonato Carioca.

Indicação coroa ótima temporada do Flamengo sob comando de Filipe Luís | Foto: Divulgação/ Gilvan de Souza/ Flamengo

Detentor do título, o Paris Saint-Germain aparece como favorito após vencer novamente a Liga dos Campeões e o Campeonato Francês.

Arsenal e Bayern de Munique concorrem após conquistarem os títulos nacionais de seus países. O clube inglês chegou também a ser finalista da Liga dos Campeões.

A grande surpresa dessa lista é o Bodo/Glimt. O time noruegues fez uma temporada de destaque, principalmente na Liga dos Campeões, onde chegou até as Oitavas eliminando grandes clubes como Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão.