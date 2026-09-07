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Tradicional desfile cívico-militar marca feriado de 7 de Setembro em Niterói; confira fotos

Mesmo com a chuva, moradores acompanharam o desfile realizado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro

relogio min de leitura | João Pedro Pereira
Tradicional desfile cívico-militar marca feriado de 7 de Setembro em Niterói
Tradicional desfile cívico-militar marca feriado de 7 de Setembro em Niterói -

Mesmo sob chuva, o tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil foi realizado na manhã desta segunda-feira (7), na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.

O evento começou por volta das 8h30 e foi encerrado aproximadamente às 9h30. O tráfego, que havia sido completamente bloqueado a partir das 5h, foi liberado por volta de 10h15 para a livre circulação de veículos.

Banda das Forças Armadas durante solenidades do 7 de setembro
Banda das Forças Armadas durante solenidades do 7 de setembro |  Foto: Yuri Messias

A solenidade contou com a presença de autoridades municipais e militares. Entre elas estavam o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a vice-prefeita Isabel Swan e o chefe do Estado-Maior do Exército, general de Exército Francisco Humberto Montenegro Junior.

Autoridades presentes no desfile do Dia da Independência do Brasil
Autoridades presentes no desfile do Dia da Independência do Brasil |  Foto: Yuri Messias

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Também participaram o secretário municipal de Educação, Bira Marques; o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas e Silva Filho; o secretário de Gabinete e Gestão Integrada, Felipe Ordacgy; e o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

Tradicional desfile cívico-militar marca feriado de 7 de Setembro em Niterói
Tradicional desfile cívico-militar marca feriado de 7 de Setembro em Niterói |  Foto: Yuri Messias

A programação teve início com a participação de integrantes das Forças Armadas.

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Em seguida, passaram pela avenida carros oficiais, tanques e caminhões das Forças Armadas, além de viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal de Niterói e NitTrans.

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Na sequência, alunos de escolas públicas e outras instituições da cidade participaram do tradicional cortejo pelo centro da cidade. 

Ordem do desfile cívico

1. Escola Municipal Dom José Pereira Alves

2. UMEI Alberto de Oliveira

3. UMEI Julieta Botelho

4. UMEI Darcy Ribeiro

5. UMEI Professora Margareth Flores

6. Escola Municipal Padre Leonel Franca

7. Escola Municipal Helena Antipoff

8. Escola Municipal Professora Maria Ângela Moreira Pinto

9. Escola Municipal Professor Horácio Pacheco

10. Escola Municipal Eulália da Silva Bragança

11. Escola Municipal Maralegre

12. Escola Municipal Antineia Silveira Miranda

13. Escola Municipal Santos Dumont

14. Escola Municipal Levi Carneiro

15. Escola Municipal Honorina de Carvalho

16. CT - Niterói Joga em Rede

17. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Niterói (APAE)

18. Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho

19. União dos Escoteiros do Brasil

20. ECAM - Escola de Candidatos a Carreira Militar

21. Desbravadores

22. Cultura Racional

Confira mais fotos do desfile:

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*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

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desfile 7 de setembro

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