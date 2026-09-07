Tradicional desfile cívico-militar marca feriado de 7 de Setembro em Niterói; confira fotos
Mesmo com a chuva, moradores acompanharam o desfile realizado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro
Mesmo sob chuva, o tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil foi realizado na manhã desta segunda-feira (7), na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.
O evento começou por volta das 8h30 e foi encerrado aproximadamente às 9h30. O tráfego, que havia sido completamente bloqueado a partir das 5h, foi liberado por volta de 10h15 para a livre circulação de veículos.
A solenidade contou com a presença de autoridades municipais e militares. Entre elas estavam o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a vice-prefeita Isabel Swan e o chefe do Estado-Maior do Exército, general de Exército Francisco Humberto Montenegro Junior.
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Também participaram o secretário municipal de Educação, Bira Marques; o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas e Silva Filho; o secretário de Gabinete e Gestão Integrada, Felipe Ordacgy; e o presidente da NitTrans, Nelson Godá.
A programação teve início com a participação de integrantes das Forças Armadas.
Em seguida, passaram pela avenida carros oficiais, tanques e caminhões das Forças Armadas, além de viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal de Niterói e NitTrans.
Na sequência, alunos de escolas públicas e outras instituições da cidade participaram do tradicional cortejo pelo centro da cidade.
Ordem do desfile cívico
1. Escola Municipal Dom José Pereira Alves
2. UMEI Alberto de Oliveira
3. UMEI Julieta Botelho
4. UMEI Darcy Ribeiro
5. UMEI Professora Margareth Flores
6. Escola Municipal Padre Leonel Franca
7. Escola Municipal Helena Antipoff
8. Escola Municipal Professora Maria Ângela Moreira Pinto
9. Escola Municipal Professor Horácio Pacheco
10. Escola Municipal Eulália da Silva Bragança
11. Escola Municipal Maralegre
12. Escola Municipal Antineia Silveira Miranda
13. Escola Municipal Santos Dumont
14. Escola Municipal Levi Carneiro
15. Escola Municipal Honorina de Carvalho
16. CT - Niterói Joga em Rede
17. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Niterói (APAE)
18. Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho
19. União dos Escoteiros do Brasil
20. ECAM - Escola de Candidatos a Carreira Militar
21. Desbravadores
22. Cultura Racional
Confira mais fotos do desfile:
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca