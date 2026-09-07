São Gonçalo realiza últimas oficinas para elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos
Encontros comunitários ocorrerão esta semana no Lindo Parque e Novo México
Nesta semana, serão realizadas as últimas Oficinas Comunitárias do Plano Municipal de Redução de Riscos. Os encontros, promovidos pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e da Subsecretaria de Defesa Civil, vão acontecer nas próximas quarta-feira (9) e quinta-feira (10), nos bairros Lindo Parque e Novo México.
As oficinas têm o intuito de ampliar a participação da população no processo de elaboração do plano e alinhar ações de mobilização e governança voltadas à prevenção e redução de riscos no município.
A sexta oficina acontece nesta quarta-feira (9), às 10h, na Associação de Moradores - Rua Marcolino Dantas, nº 46, no Lindo Parque. O sétimo encontro será realizado nesta quinta-feira (10), também às 10h, na USF Enf. Luiza Marilac - Rua Godofredo Siqueira Leite, nº 19, no Novo México.
O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) será um instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial voltado à identificação, análise e priorização de intervenções em áreas suscetíveis a riscos geológicos, hidrológicos e outros processos que possam comprometer a segurança da população.
O plano tem como finalidade orientar a implementação de ações preventivas, contribuir para a priorização de investimentos públicos e fortalecer a capacidade de resposta e a resiliência do município diante dos desafios relacionados às mudanças climáticas e à ocorrência de desastres.
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A elaboração do PMRR ocorre no âmbito do Acordo de Adesão firmado entre o município de São Gonçalo e a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, que prevê a realização de processos participativos com a sociedade. A proposta é reunir conhecimentos técnicos e as experiências das comunidades para contribuir com o diagnóstico das áreas de risco e com a definição das medidas necessárias para a redução de vulnerabilidades.
A empresa Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia é responsável pela elaboração do Plano, que busca fortalecer as políticas públicas municipais de prevenção de desastres e proteção da população.