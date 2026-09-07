Chuva não afasta moradores do desfile de 7 de Setembro em Niterói

Desfile cívico-militar começou por volta das 8h30 na Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Foto: Yuri Messias

Desfile cívico-militar começou por volta das 8h30 na Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Foto: Yuri Messias

Mesmo sob chuva na manhã desta segunda-feira (7), o tradicional desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil é realizado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. O evento começou por volta das 8h30, com o desfile de integrantes das Forças Armadas e a passagem dos carros oficiais.

Na sequência, alunos de escolas públicas e privadas participarão do cortejo. Apesar de a chuva ter reduzido o público, moradores de Niterói compareceram à avenida para acompanhar as homenagens tradicionais do 7 de Setembro.

O evento conta com a presença do prefeito Rodrigo Neves, além de outras autoridades municipais e das Forças Armadas.

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Trânsito tem esquema especial no Centro

A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, montou uma operação especial de trânsito para o desfile. A ação conta com interdições programadas em vias do Centro, monitoramento das equipes de trânsito e apoio operacional.

Até o final do evento, está proibido o estacionamento nas seguintes vias:

Rua Evaristo da Veiga, em toda a sua extensão;

Rua Coronel Gomes Machado, no trecho compreendido entre a Rua Evaristo da Veiga e a Rua Visconde de Sepetiba;

Rua Marquês de Olinda, no trecho compreendido entre a Rua Coronel Gomes Machado e a Avenida Ernani do Amaral Peixoto;

Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em toda a sua extensão.

Até às 14h desta segunda, o tráfego de veículos em duas faixas de rolamento no lado direito de circulação de veículos da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em frente à Câmara Municipal, será interditado para montagem da estrutura do palco.

Nesta segunda-feira (7), das 5h às 13h, o tráfego será totalmente interditado nos seguintes trechos:

Avenida Jansen de Mello, pista sentido Icaraí;

Avenida Marquês do Paraná, pista sentido Icaraí;

Avenida Ernani do Amaral Peixoto;

Rua Coronel Gomes Machado, no trecho compreendido entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Marquês do Paraná;

Rua Evaristo da Veiga;

Rua Senador Nabuco;

Rua Marquês de Olinda, no trecho compreendido entre a Rua Eusébio de Queirós e a Rua Coronel Gomes Machado.

Das 6h às 13h do dia 7 de setembro, devido ao estacionamento de veículos oficiais e dos ônibus que irão transportar os participantes civis e militares, serão delimitadas as vagas e proibido o acesso de outros veículos nos seguintes pontos:

Rua Visconde Sepetiba, entre a Avenida Ernani do Amaral Peixoto e a Rua Coronel Gomes Machado;

Avenida Visconde do Rio Branco, nas vagas ao lado da Concha Acústica;

Rua Doutor Celestino, nas vagas a partir do antigo Fórum.

Na Rua Coronel Gomes Machado, entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Marquês do Paraná, será estacionamento de oito viaturas dos militares da reserva do Exército que integrarão o comboio do desfile militar.

A orientação é para que motoristas redobrem a atenção ao circular pelo Centro de Niterói, especialmente durante o período de realização do desfile e das interdições.

*Sob supervisão de Renata Sena