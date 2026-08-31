Interclubes 60UP: Niterói reúne 95 atletas com mais de 60 anos em torneio de futebol
Interclubes Niterói 60UP começa nesta segunda-feira (31), no Praia Clube São Francisco, com participação de 14 clubes da cidade
Niterói recebe, a partir desta segunda-feira (31), o Torneio Interclubes Niterói 60UP, competição de futebol society que vai reunir 95 atletas com mais de 60 anos, representando 14 clubes da cidade, no Praia Clube São Francisco. Com apoio da Prefeitura de Niterói, o torneio terá cinco rodadas e dez partidas até o dia 5 de outubro.
A abertura será às 18h15, com o confronto entre Holanda e Brasil. Na sequência, às 19h30, Inglaterra e Argentina disputam a segunda partida da noite. Os cinco times participantes foram batizados em homenagem às seleções que disputaram a Copa do Mundo de 2026: Brasil, Argentina, Holanda, Inglaterra e Portugal. Cada equipe conta com 19 jogadores inscritos.
Mais do que a competição esportiva, o torneio busca estimular a prática de atividades físicas, a convivência e a integração entre pessoas com mais de 60 anos. Para o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, ZAF, iniciativas como essa contribuem para ampliar a participação desse público nos diferentes espaços da cidade.
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“Falar de longevidade é garantir oportunidades para que as pessoas continuem ativas, incluídas e participando da vida da cidade. Este torneio vai muito além da disputa em campo: promove convivência, fortalece vínculos e amplia a participação social. Envelhecer com dignidade também significa ocupar os espaços de esporte e lazer com autonomia e protagonismo”, afirma o secretário.
A competição reúne atletas ligados a 14 clubes tradicionais de Niterói: AABB, Central, Aeroclube, Country, CPN, 5 de Julho, Flu, Fonseca, Humaitá, ICB, ICI, JIC, Praia Clube São Francisco e Rio Cricket.
Serão cinco rodadas, sempre com duas partidas por noite, às 18h15 e às 19h30. Além da abertura nesta segunda-feira, os jogos serão realizados nos dias 14, 21 e 28 de setembro e 5 de outubro, todos no Praia Clube São Francisco. A data da cerimônia de encerramento ainda será definida.
Tabela de jogos
1ª rodada – 31 de agosto
18h15 – Holanda x Brasil
19h30 – Inglaterra x Argentina
2ª rodada – 14 de setembro
18h15 – Inglaterra x Holanda
19h30 – Argentina x Portugal
3ª rodada – 21 de setembro
18h15 – Holanda x Portugal
19h30 – Inglaterra x Brasil
4ª rodada – 28 de setembro
18h15 – Inglaterra x Portugal
19h30 – Argentina x Brasil
5ª rodada – 5 de outubro
18h15 – Brasil x Portugal
19h30 – Argentina x Holanda
Serviço
Torneio Interclubes Niterói 60UP
Abertura: 31 de agosto de 2026
Horários: 18h15 e 19h30
Local: Praia Clube São Francisco
Endereço: Estrada Leopoldo Fróes, 700 – São Francisco, Niterói
Período: 31 de agosto a 5 de outubro