Interclubes 60UP: Niterói reúne 95 atletas com mais de 60 anos em torneio de futebol

Niterói recebe, a partir desta segunda-feira (31), o Torneio Interclubes Niterói 60UP, competição de futebol society que vai reunir 95 atletas com mais de 60 anos, representando 14 clubes da cidade, no Praia Clube São Francisco. Com apoio da Prefeitura de Niterói, o torneio terá cinco rodadas e dez partidas até o dia 5 de outubro.

A abertura será às 18h15, com o confronto entre Holanda e Brasil. Na sequência, às 19h30, Inglaterra e Argentina disputam a segunda partida da noite. Os cinco times participantes foram batizados em homenagem às seleções que disputaram a Copa do Mundo de 2026: Brasil, Argentina, Holanda, Inglaterra e Portugal. Cada equipe conta com 19 jogadores inscritos.

Mais do que a competição esportiva, o torneio busca estimular a prática de atividades físicas, a convivência e a integração entre pessoas com mais de 60 anos. Para o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, ZAF, iniciativas como essa contribuem para ampliar a participação desse público nos diferentes espaços da cidade.

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“Falar de longevidade é garantir oportunidades para que as pessoas continuem ativas, incluídas e participando da vida da cidade. Este torneio vai muito além da disputa em campo: promove convivência, fortalece vínculos e amplia a participação social. Envelhecer com dignidade também significa ocupar os espaços de esporte e lazer com autonomia e protagonismo”, afirma o secretário.

A competição reúne atletas ligados a 14 clubes tradicionais de Niterói: AABB, Central, Aeroclube, Country, CPN, 5 de Julho, Flu, Fonseca, Humaitá, ICB, ICI, JIC, Praia Clube São Francisco e Rio Cricket.

Serão cinco rodadas, sempre com duas partidas por noite, às 18h15 e às 19h30. Além da abertura nesta segunda-feira, os jogos serão realizados nos dias 14, 21 e 28 de setembro e 5 de outubro, todos no Praia Clube São Francisco. A data da cerimônia de encerramento ainda será definida.

Tabela de jogos

1ª rodada – 31 de agosto

18h15 – Holanda x Brasil

19h30 – Inglaterra x Argentina

2ª rodada – 14 de setembro

18h15 – Inglaterra x Holanda

19h30 – Argentina x Portugal

3ª rodada – 21 de setembro

18h15 – Holanda x Portugal

19h30 – Inglaterra x Brasil

4ª rodada – 28 de setembro

18h15 – Inglaterra x Portugal

19h30 – Argentina x Brasil

5ª rodada – 5 de outubro

18h15 – Brasil x Portugal

19h30 – Argentina x Holanda

Serviço

Torneio Interclubes Niterói 60UP

Abertura: 31 de agosto de 2026

Horários: 18h15 e 19h30

Local: Praia Clube São Francisco

Endereço: Estrada Leopoldo Fróes, 700 – São Francisco, Niterói

Período: 31 de agosto a 5 de outubro