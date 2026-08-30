Tartarugas e arraia são registradas por drone na Praia de Piratininga

Um vídeo feito com drone flagrou quatro tartarugas e uma arraia nadando em águas cristalinas na Praia de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, na manhã deste sábado (29). Os animais aparecem próximos à faixa de areia, entre eles uma tartaruga mais jovem.

Autor da filmagem, o especialista em estratégia de navegação Renato Sasaki gravou a cena por volta das 6h, na altura do primeiro quiosque da praia.

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Ao publicar o material nas redes sociais, ele descreveu a emoção do momento e afirmou ser um privilégio ver tanta vida marinha no lugar onde vivem.

"Tive o prazer de gravar essa cena linda, que me fez tremer de emoção enquanto filmava", escreveu.

Outros animais marinhos foram vistos perto da orla do município neste mês. Há cerca de duas semanas, banhistas da Praia de Boa Viagem se surpreenderam com uma arraia que saltou para fora da água a poucos metros de quem nadava. A cena foi filmada por quem estava no mar.

No mesmo dia, o biólogo e mestrando em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense Gabriel Mascarenhas observou tartarugas, aves e peixes em Itaipu. Segundo ele, a concentração de espécies em pontos da costa de Niterói pode estar relacionada à maior oferta de alimento.

"Já tinha visto outras vezes, mas nunca tantas juntas e no raso", disse.

Outra possível explicação apontada pelo biólogo é a ressurgência. Nesse fenômeno, os ventos empurram as águas superficiais e permitem que camadas mais profundas, frias e ricas em nutrientes, cheguem à superfície, o que beneficia a cadeia alimentar marinha. Segundo Mascarenhas, o processo atinge sobretudo a Região dos Lagos, mas Niterói também pode ser alcançada.