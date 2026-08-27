Circuito Sesc de Corridas abre inscrições para prova em Niterói

Estão abertas as inscrições para mais uma etapa do Circuito Sesc de Corridas, que desta vez vai acontecer em Niterói, no dia 27 de setembro. A prova será realizada em parceria com a Maratona de Niterói e terá duas modalidades: corrida de 6 km e caminhada de 2,5 km, com largadas no Caminho Niemeyer, reunindo atletas e corredores amadores. As inscrições devem ser feitas pelo site https://circuitodecorridas.sescrio.org.br.

A corrida de 6 km terá largada às 6h05 e seguirá pela Avenida Visconde do Rio Branco, passando pelo Forte do Gragoatá até o ponto de retorno, na altura dos 3 km. De lá, os participantes farão o trajeto de volta até a linha de chegada, no mesmo local da largada. A prova é aberta a atletas a partir dos 16 anos.

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Já a caminhada, com percurso de 2,5 km, terá largada às 6h10. O trajeto contornará a orla em frente ao Shopping Bay Market e seguirá pelas vias urbanas da região central, passando pelo entorno do Mercado de Peixe São Pedro. Em seguida, os participantes retornarão pela orla até o ponto de partida. Podem participar pessoas a partir dos 10 anos.

O kit do atleta, composto por camiseta oficial do circuito, número de peito e chip descartável, deverá ser retirado nos dias 25 e 26 de setembro, no estande oficial da Maratona de Niterói no Caminho Niemeyer.

Todos os participantes que concluírem as provas receberão medalha. Na corrida de 6 km, serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina. Parceiro esportivo da Maratona de Niterói, o Sesc RJ também oferecerá atividades de aquecimento antes das largadas e de recuperação para os atletas após as provas.

Criado em 2018, o Circuito Sesc de Corridas acontece em todo o país e tem o objetivo incentivar a prática regular de exercícios físicos e a adoção de hábitos saudáveis. O projeto também promove a integração entre participantes e familiares, por meio de ações paralelas de lazer e entretenimento, como aulões de ginástica e atividades recreativas. A última prova do circuito no estado foi realizada, em maio, na Praça Mauá, no Rio, durante a Semana S.

SERVIÇO

Circuito Sesc de Corridas 2026 – Etapa Niterói

Data: 27 de setembro de 2026

Local: Caminho Niemeyer – Centro, Niterói

Modalidades: corrida de 6 km e caminhada de 2,5 km

Concentração: 5h30

Largadas: 6h05 (6 km) e 6h10 (2,5 km)

Inscrições: www.circuitodecorridas.sescrio.org.br/

Valores: R$ 35 (credencial plena Sesc), R$ 50 (convênio) e R$ 70 (público geral)

Retirada dos kits: 25 e 26 de setembro, no estande do Sesc RJ no Caminho Niemeyer