Prazo para lista de espera do Prouni começa nesta quarta (26)

A relação dos candidatos que manifestarem interesse será divulgada em 1º de setembro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Foto: Divulgação

A relação dos candidatos que manifestarem interesse será divulgada em 1º de setembro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Foto: Divulgação

Operíodo para manifestação de interesse na lista de espera do processo seletivo do segundo semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni) começa nesta quarta-feira, 26 de agosto. Os candidatos que desejam continuar concorrendo às bolsas de estudo ofertadas pelo programa devem registrar o interesse até as 23h59 de quinta-feira, 27 de agosto, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A participação é gratuita e não há cobrança de qualquer taxa.

Podem participar dessa etapa os candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas já realizadas e aqueles que, por motivo de não formação de turma, foram reprovados. A inclusão na lista de espera não ocorre automaticamente. Por isso, é necessário acessar o sistema dentro do prazo estabelecido e confirmar o interesse em permanecer no processo seletivo.

A relação dos candidatos que manifestarem interesse será divulgada em 1º de setembro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A partir dessa data, começará o período de comprovação das informações declaradas na inscrição, que seguirá até 14 de setembro.

A documentação deverá ser apresentada à coordenação do Prouni da instituição de ensino indicada pelo candidato. A entrega poderá ser realizada presencialmente ou por meio eletrônico, quando essa alternativa for disponibilizada pela instituição. Para obter informações sobre horários, locais de atendimento e formas de entrega dos documentos, os participantes devem consultar diretamente a instituição escolhida.

Os candidatos também devem observar eventuais exigências adicionais definidas pelas instituições de ensino. Além da documentação prevista pelo programa, podem ser solicitados documentos complementares para comprovação das informações prestadas durante a inscrição.

Cronograma da lista de espera do Prouni 2026/2

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto;

Divulgação da lista de espera: 1º de setembro;

Comprovação das informações da inscrição: de 1º a 14 de setembro.

Balanço 2026 – Os dois processos seletivos do Prouni 2026 somaram mais de 2,1 milhões de inscrições, com a participação de mais de 1,1 milhão de candidatos. Os inscritos puderam escolher até dois cursos para concorrer à bolsa do programa e cada opção de curso é contabilizada como uma inscrição.

Neste ano, o Prouni comemora 21 anos de existência, com mais de 3,7 milhões de estudantes beneficiados entre 2005 e 2026 (até o primeiro semestre).

Nesta edição, para o segundo semestre, o Ministério da Educação (MEC) ofertou 471.304 bolsas de estudo para 380 cursos de graduação, em 879 instituições privadas de educação superior. Do total de bolsas, 219.725 são integrais (100% gratuitas) e 251.579 parciais, que oferecem gratuidade para a metade (50%) do valor da mensalidade do curso.

Prouni – O Programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. O processo seletivo é realizado por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde os candidatos acompanham todas as etapas, resultados e orientações do programa.