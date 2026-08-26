Defesa Civil realiza exercício simulado de desocupação na Nova Grécia

A Defesa Civil de São Gonçalo realizará mais um exercício simulado de desocupação a partir das 9h deste sábado (29). Desta vez, a ação acontecerá no bairro Nova Grécia, com concentração na entrada da Escola Municipal Presidente João Belchior Marques Goulart, na Rua Francisco Batista Rios, que também é o ponto de apoio do bairro.

Durante o exercício, é acionada a sirene do Sistema de Alerta e Alarme para que a população se familiarize com o som. A partir daí, os agentes da Defesa Civil explicam sobre rotas seguras no bairro, procedimentos de evacuação até o ponto de apoio, orientações sobre como as pessoas devem agir, explicando também que são enviadas mensagens de texto para os telefones da cidade em casos de alertas e que a população pode entrar em contato direto com a Defesa Civil em emergências pelo número 199.

"Na semana que antecede o simulado, nós vamos até o bairro e conversamos com os moradores, explicando sobre o exercício simulado e sobre o nosso trabalho. É um momento de troca pré-atividade. Já no sábado, além de toda ação, também ouvimos as demandas da população e explicamos um pouco do nosso trabalho. É um exercício que auxilia na preparação da nossa cidade para casos de desastre e a participação dos gonçalenses é essencial", afirmou o major Felipe Assumpção, subsecretário de Defesa Civil.

No sábado, estarão presentes também agentes da Secretaria Municipal de Saúde, aferindo pressão, verificando a glicose e oferecendo vacinas, além de profissionais da odontologia e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

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