Rio e Niterói firmam acordo para compartilhar dados de segurança

As prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro assinaram nesta terça-feira (25) um acordo para ampliar a integração dos sistemas de segurança pública dos dois municípios. A parceria prevê o compartilhamento de informações entre o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), de Niterói, e a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), do Rio.

O documento foi firmado pelos prefeitos Rodrigo Neves (PDT), de Niterói, e Eduardo Cavaliere (PSD), do Rio. A proposta é permitir que dados obtidos pelos sistemas de videomonitoramento de um município possam ser utilizados para complementar as informações disponíveis na cidade vizinha.

Na prática, a integração deverá contribuir para o cruzamento de dados e a identificação de veículos suspeitos, além de auxiliar na localização de pessoas procuradas e na análise de ocorrências que possam ter relação entre os dois municípios. A medida também busca fortalecer a atuação das forças de segurança em casos que ultrapassem os limites territoriais de Niterói e Rio, facilitando o acompanhamento de deslocamentos e a identificação de possíveis conexões entre ocorrências.

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Muralha Digital será instalada na subida da Ponte

A integração dos sistemas ganhará um novo equipamento a partir de 16 de setembro. Nesta data, está prevista a instalação de uma Muralha Digital na subida da Ponte Rio-Niterói, no lado do Rio de Janeiro.

A estrutura deverá ampliar o cercamento eletrônico em uma área considerada estratégica, justamente por concentrar um dos principais pontos de ligação entre Niterói e a capital fluminense. O equipamento também deverá contribuir para agilizar a troca de informações entre os sistemas de monitoramento dos dois municípios.

O acordo com Niterói faz parte de uma iniciativa da Prefeitura do Rio para ampliar a integração tecnológica com cidades da Região Metropolitana.

Em julho, o município também firmou uma parceria com Duque de Caxias. Na ocasião, foi estabelecida a integração entre os dados da Civitas e o sistema Smart Duque, com o objetivo de ampliar o monitoramento e o intercâmbio de informações de segurança entre as duas cidades.

A expectativa é que a conexão entre os sistemas municipais fortaleça a prevenção e a investigação de crimes que não ficam restritos a uma única cidade.