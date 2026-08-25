Auxílio Reconstrução 2026 não existe; mensagem que circula no WhatsApp é golpe

Mensagens sobre um suposto “Auxílio Reconstrução 2026”, no valor de R$ 1.050, estão circulando pelo WhatsApp e direcionando usuários para um link que promete consultar quem teria direito ao benefício. A informação é falsa e se trata de um golpe.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) alertou sobre a circulação da mensagem em aplicativos de mensagens e redes sociais. Segundo o governo federal, não existe um novo Auxílio Reconstrução de R$ 1.050, e o conteúdo compartilhado não foi divulgado pelo Governo Federal.

A mensagem afirma que o cidadão pode verificar se tem direito ao suposto benefício por meio de um link e receber o valor. O objetivo é induzir as pessoas a acessar páginas não oficiais e, potencialmente, fornecer informações pessoais.

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Benefício de 2024 foi destinado ao Rio Grande do Sul

O Auxílio Reconstrução existente foi criado em 2024 para atender famílias afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Na ocasião, o benefício foi de R$ 5.100, pago em parcela única.

O auxílio foi destinado a famílias residentes em áreas efetivamente atingidas por inundações, enxurradas ou deslizamentos, em 444 municípios gaúchos que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal até 7 de junho de 2024.

O MIDR reforça que não há um novo Auxílio Reconstrução de R$ 1.050. A orientação é desconfiar de mensagens que prometem benefícios mediante o acesso a links ou o fornecimento de dados pessoais em páginas não oficiais.

Como consultar

Quem precisar verificar informações sobre o Auxílio Reconstrução destinado às famílias afetadas pelas enchentes de 2024 deve utilizar somente o canal oficial do benefício e fazer login com a conta Gov.br.

A consulta pode ser feita pelo site oficial:

Auxílio Reconstrução – consulta oficial

A recomendação é não clicar em links recebidos por WhatsApp ou redes sociais que prometam novos pagamentos ou solicitem informações pessoais em páginas não oficiais.