Polícia Civil do Rio amplia coleta de DNA para ajudar a identificar desaparecidos

A Polícia Civil realiza até sexta-feira (28) a Semana de Mobilização Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas. A iniciativa é uma força-tarefa realizada em todo o país para ampliar a identificação de pessoas desaparecidas por meio da coleta de material genético de familiares e do cruzamento dos perfis nos bancos de DNA. No Rio de Janeiro, são sete pontos de coleta. A mobilização é uma iniciativa nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No estado, a ação é coordenada pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), unidade responsável pela investigação de casos de desaparecimento e pela localização de pessoas. A coleta é gratuita, simples e rápida e pode ser feita por meio de um cotonete na parte interna da bochecha ou por amostra de sangue. O material genético dos familiares é comparado com perfis de pessoas desaparecidas e de pessoas encontradas sem identificação, podendo contribuir para esclarecer casos e ajudar no reencontro de famílias.

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Podem doar, prioritariamente, familiares de primeiro grau, como pai, mãe, filhos, outro genitor e irmãos biológicos.

Quando não for possível, outros familiares também podem contribuir, conforme orientação no ponto de coleta. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação e os dados do Registro de Ocorrência do desaparecimento. Quem ainda não possui RO deve procurar uma delegacia para registrar o desaparecimento. Mesmo quando não há uma identificação imediata, o material permanece disponível para novos cruzamentos nos bancos de perfis genéticos. Esse processo é fundamental para fornecer respostas às famílias e ajudar na solução de casos pendentes de desaparecimento.

Pontos de coleta no Rio de Janeiro:

• Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense (IPPGF): Rua Marquês de Pombal, 150, Cidade Nova, Rio de Janeiro.

• Posto Regional de Polícia Técnico-Científica – Campo Grande: Estrada do Mendanha, 1.672, Campo Grande, Rio de Janeiro.

• Posto Regional de Polícia Técnico-Científica – Duque de Caxias: Rua Ailton da Costa, s/nº, 25 de Agosto, Duque de Caxias.

• Posto Regional de Polícia Técnico-Científica – Nova Iguaçu: Rua Edna, s/nº, Posse, Nova Iguaçu.

• Posto Regional de Polícia Técnico-Científica – Niterói: Travessa Comandante Garcia Dávila, 51, Santana, Niterói.

• Posto Regional de Polícia Técnico-Científica – Volta Redonda: Avenida Paulo Erlei Abrantes, 1.325, Três Poços, Volta Redonda.

• Posto Regional de Polícia Técnico-Científica – Angra dos Reis: Rodovia Governador Mário Covas, km 504, Bracuí, Angra dos Reis.