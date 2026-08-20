Itacoatiara Big Wave confirma campeonato de surfe em ondas grandes para o dia 25

A organização do Itacoatiara Big Wave (IBW) confirmou, nesta quinta-feira (20), o Sinal Verde para a competição que, dessa forma, acontece na próxima terça-feira (25/8), a partir das 7h, na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói. O IBW é reconhecido como um dos maiores campeonatos de ondas grandes da América Latina e o único totalmente disputado na modalidade tow-in.

Em sua oitava edição, a expectativa do Itacoatiara Big Wave 2026 é de ondas potentes, com mais de três metros, para receber nomes consagrados do surfe nacional e internacional, como Lucas Chumbo, Pedro Scooby, Michelle des Bouillons, Ian Cosenza, Michaela Fregonese, Gabriel Sampaio, Willyam Santana, Dominique Charrie (Chile), Dylan Longbottom (Austrália) e Summa Longbottom (Austrália), entre outros.

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O IBW 2026 traz um componente inédito para as competições de surfe de ondas grandes: o sistema de julgamento, especialmente desenvolvido para competições de tow-in. Segundo a organização do campeonato, é o primeiro software do mundo criado com essa finalidade. A ferramenta deverá oferecer, durante a transmissão ao vivo, um conjunto maior de informações para que atletas e espectadores possam acompanhar o desenrolar da disputa. A tecnologia será aplicada em uma competição estruturada em baterias semelhantes às das disputas tradicionais de surfe.

Ondas devem ter mais de 3m durante a competição | Foto: Divulgação/ Tony D'Andrea/Itacoatiara Big Wave

O IBW é organizado pela Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói e apresentado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e pela Águas de Niterói, com parceria esportiva do Sesc RJ. O IBW 2026 conta com apoio institucional do Parque Estadual da Serra da Tiririca, da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, além do patrocínio de PRIO, Ford Caer, Shopping, Predial Net, Jappa da Quitanda, Puro Suco, Red Bull, Tidelli, Global Med, Itacoa, Bella Marina, Rio Ocean Fun, BemSurf, Go Up Bikes e Raldrei Natividade – Fisioterapia.

A importância de uma competição do porte do Itacoatiara Big Wave é reconhecida por todos, especialmente por aqueles que acompanharam o crescimento do campeonato ao longo de sua trajetória.

“Acompanho o Itacoatiara Big Wave desde que o campeonato era apenas uma ideia, um projeto. Trabalhamos muito junto à organização para que essa ideia se tornasse real porque acreditávamos no seu potencial e, hoje, vemos o quanto estávamos certos em apostar num campeonato de ondas grandes em Itacoatiara. Niterói, mais precisamente Itacoatiara, é reconhecida internacionalmente como referência no surfe de ondas grandes. Isso é fantástico não só para o esporte em si, mas para a cidade como um todo, impactando na atratividade turística, na geração de empregos e no incentivo a novos projetos”, destaca o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo de Freitas.

E quem conhece bem as ondas de Itacoatiara sabe o grau de dificuldade que terá pela frente na próxima terça-feira.

“É um lugar que não aceita erros, seja na técnica ao surfar, seja no posicionamento e na escolha das ondas. Itacoatiara é um beach break muito poderoso. Acredito que seja um dos mais pesados do mundo. Pequenos erros podem custar caro”, avisa Gabriel Sampaio, surfista niteroiense de carreira internacional que teve como sua escola em ondas grandes a praia de Itacoatiara.

É exatamente por essa característica do mar de Itacoatiara que a organização do IBW optou por realizá-lo na modalidade tow-in.

“Em muitos mares grandes, como o de Itacoatiara, é extremamente difícil conseguir surfar uma onda na remada. Com o apoio do jet-ski, os surfistas conseguem não apenas surfar ondas que não conseguiriam no braço, mas também apresentar um surfe de alta performance em razão das pranchas pequenas que utilizam”, explica Alexey Wanick, diretor executivo do IBW, destacando que o campeonato niteroiense é a única disputa de tow-in no mundo a manter o sistema de baterias semelhante ao das competições tradicionais, o que estimula a competitividade e facilita a compreensão do público.

Atividades para todos - Durante o Itacoatiara Big Wave, o Sesc RJ, parceiro esportivo do evento, também estará na Praia de Itacoatiara com uma programação de esporte e lazer para o público. O espaço contará com atividades como futmesa, arco e flecha, cornhole, slackline, futevôlei, vôlei e tênis de mesa, além de jogos de mesa, ampliando as opções de lazer para além das competições no mar.

Para o presidente do Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, o apoio ao evento reforça a atuação da instituição na promoção de atividades que aproximam esporte, qualidade de vida e contato com a natureza, ao mesmo tempo em que contribuem para valorizar a relação dos fluminenses com o litoral.

“O surfe tem uma conexão muito especial com o Rio de Janeiro, porque reúne esporte, natureza e um estilo de vida que faz parte da identidade do nosso estado. Ao apoiar o Itacoatiara Big Wave e oferecer outras atividades esportivas ao público, o Sesc RJ reforça seu compromisso com a qualidade de vida e com a valorização dos nossos espaços naturais. Incentivar o esporte no mar e na praia é também estimular uma relação de cuidado e respeito com o meio ambiente”, afirma Queiroz.

Outra parceria que acompanha a história do IBW também estará presente nesta edição de 2026.

“Acreditamos que apoiar um campeonato como esse, além de valorizar o esporte, é valorizar o turismo, a economia, a cidade e as pessoas. Também é uma oportunidade de reforçar a importância da preservação do meio ambiente, para que campeonatos como o Big Wave possam continuar acontecendo. Promover qualidade de vida e contribuir para a preservação dos recursos naturais faz parte do nosso compromisso com o município”, destaca o diretor da Águas de Niterói, Bernardo Gonçalves.