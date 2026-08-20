Casal improvável? Saiba quem é a nova namorada de MC Daniel, ex de Mel Maia

O romance entre a influenciadora Lia Mendonça e o cantor MC Daniel ganhou confirmação oficial. Em uma entrevista recente concedida a Maya Massafera e João Briet, a paraense, de 20 anos, revelou que está se envolvendo com o artista, de 27.

Apesar de assumir a aproximação, Lia afirmou que os dois ainda não definiram o status da relação e preferem viver o momento sem rótulos. “Não tem nada definido, mas deixando tudo acontecer, a gente está vivendo. A gente está ficando”, afirmou.

Lia também contou o que despertou seu interesse pelo cantor. Segundo ela, foi a personalidade de Daniel fora dos holofotes que contribuiu para a aproximação. “A personalidade dele, a pessoa que ele é mesmo. O Daniel fora das câmeras”, explicou.

A aproximação entre os dois começou nas redes sociais, em abril, depois que MC Daniel comentou em um vídeo sobre a rotina da influenciadora no Pará. “Quero fazer isso”, escreveu o cantor na ocasião. Lia respondeu: “Se eu chamar, tu vem mesmo?”. Daniel então devolveu: “MUITO! Onde fica?”.

Lia Mendonça | Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel viajou ao Pará para encontrar Lia

O cantor cumpriu a promessa e viajou ao Pará acompanhado do avô. A partir daí, os dois passaram a ser vistos juntos com frequência em diferentes compromissos.

MC Daniel também acompanhou Lia durante a gravação de um polêmico vídeo sobre o preparo de um búfalo na Ilha de Marajó. O episódio provocou críticas de Mari Belém e recebeu defesa de Carlinhos Maia.

A exposição do relacionamento também coincidiu com um crescimento expressivo da presença de Lia nas redes sociais. A influenciadora é natural de Icoaraci, distrito de Belém, e utiliza suas plataformas para divulgar a cultura e a culinária do Pará. Antes dos rumores sobre o envolvimento com MC Daniel, Lia tinha cerca de 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Atualmente, o número já ultrapassa 3,8 milhões.