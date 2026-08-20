Niterói inaugura Super Centro de Saúde com capacidade para realizar cerca de sete mil exames por mês

Com capacidade para realizar cerca de sete mil exames por mês, o Super Centro funcionará no antigo prédio da Amil - Foto: Divulgação

Com capacidade para realizar cerca de sete mil exames por mês, o Super Centro funcionará no antigo prédio da Amil - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói inaugura, nesta sexta-feira (21), às 9h, o Super Centro de Saúde, em Piratininga. A cerimônia contará com a presença do prefeito Rodrigo Neves, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da secretária de Saúde, Ilza Fellows.

Com capacidade para realizar cerca de sete mil exames por mês, o Super Centro funcionará no antigo prédio da Amil, desapropriado pela Prefeitura em maio de 2025 e reformado para receber a nova estrutura.

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O espaço concentrará exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, colonoscopia e ecocardiograma, entre outros procedimentos. Em uma segunda etapa, também serão oferecidas consultas em especialidades como ortopedia, cardiologia, oncologia e ginecologia, além de reabilitação cardiológica.