Maricá promove campanha de adoção de animais neste fim de semana

Para realizar a adoção, o interessado deve ter 18 anos ou mais e apresentar cópia e original de documento de identificação (RG e CPF), além de comprovante de residência - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

Para realizar a adoção, o interessado deve ter 18 anos ou mais e apresentar cópia e original de documento de identificação (RG e CPF), além de comprovante de residência - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá realiza, neste sábado (22), das 9h às 12h, uma campanha de adoção de cães e gatos em Itaipuaçu e na quadra da União de Maricá. A iniciativa da Secretaria de Bem-Estar Animal tem o objetivo de ampliar as oportunidades de adoção e incentivar a guarda responsável na cidade.

Todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados e vermifugados.

“Nosso objetivo é aproximar os animais que aguardam adoção de pessoas que tenham condições de oferecer os cuidados necessários. A campanha amplia essas oportunidades e também reforça que a adoção responsável exige compromisso e dedicação ao longo de toda a vida do animal”, destacou o secretário de Bem-Estar Animal, Robson Teixeira (Robgol).

Para realizar a adoção, o interessado deve ter 18 anos ou mais e apresentar cópia e original de documento de identificação (RG e CPF), além de comprovante de residência.

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Serviço:

Campanha de adoção de cães e gatos

Data: 22/8 (sábado)

Horário: das 9h às 12h

Locais de atendimento:

Itaipuaçu (Rua dos Lírios – Barroco, em frente à Praça do Barroco)

Quadra da União de Maricá (Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, sentido Maricá, ao lado do Corpo de Bombeiros)