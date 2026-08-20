Maricá promove campanha de adoção de animais neste fim de semana
Ação acontece neste sábado (21) em Itaipuaçu e na quadra da União de Maricá, com cães e gatos vacinados e vermifugados
A Prefeitura de Maricá realiza, neste sábado (22), das 9h às 12h, uma campanha de adoção de cães e gatos em Itaipuaçu e na quadra da União de Maricá. A iniciativa da Secretaria de Bem-Estar Animal tem o objetivo de ampliar as oportunidades de adoção e incentivar a guarda responsável na cidade.
Todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados e vermifugados.
“Nosso objetivo é aproximar os animais que aguardam adoção de pessoas que tenham condições de oferecer os cuidados necessários. A campanha amplia essas oportunidades e também reforça que a adoção responsável exige compromisso e dedicação ao longo de toda a vida do animal”, destacou o secretário de Bem-Estar Animal, Robson Teixeira (Robgol).
Para realizar a adoção, o interessado deve ter 18 anos ou mais e apresentar cópia e original de documento de identificação (RG e CPF), além de comprovante de residência.
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Serviço:
Campanha de adoção de cães e gatos
Data: 22/8 (sábado)
Horário: das 9h às 12h
Locais de atendimento:
Itaipuaçu (Rua dos Lírios – Barroco, em frente à Praça do Barroco)
Quadra da União de Maricá (Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, sentido Maricá, ao lado do Corpo de Bombeiros)