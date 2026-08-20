Guarda Ambiental de Niterói resgata tamanduá em Itacoatiara

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Civil Municipal de Niterói realizou o resgate de um tamanduá encontrado no quintal de uma residência em Itacoatiara, na Região Oceânica, nesta quarta-feira (19). A ocorrência chegou à equipe por meio de uma demanda do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que acionou os agentes para realizar a captura do animal.

Com técnicas especializadas de manejo de fauna silvestre, a equipe conseguiu realizar o resgate do tamanduá com segurança, evitando riscos ao animal. Após o resgate, o animal foi reintegrado ao seu habitat natural no Caminho de Darwin, localizado no Engenho do Mato.

“Nosso trabalho é garantir que esses animais sejam resgatados com segurança e, sempre que possível, possam retornar ao seu habitat natural. A participação da população, acionando os canais corretos ao encontrar um animal silvestre, é fundamental para que a equipe possa atuar de forma adequada. Esse resgate reforça nosso compromisso com a proteção da fauna e com a preservação ambiental em Niterói”, destacou o coordenador da Guarda Ambiental, Renato Macedo.

A Guarda Ambiental realiza o resgate de animais silvestres encontrados em áreas urbanas e residências de Niterói. O procedimento é definido de acordo com as condições e as características de cada espécie.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Civil Municipal orienta a população a não interagir com animais silvestres para evitar ferimentos. Em casos de avistamento, a recomendação é entrar imediatamente em contato com a Guarda Municipal, pelo número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), para que o resgate seja realizado de forma correta. Os agentes são treinados e capacitados para a captura e reabilitação desses animais.

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