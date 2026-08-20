Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1826 | Euro R$ 6,0579
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Guarda Ambiental de Niterói resgata tamanduá em Itacoatiara

Animal foi devolvido ao habitat natural no Caminho de Darwin, no Engenho do Mato

relogio min de leitura | Redação
Tamanduá
Tamanduá -

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Civil Municipal de Niterói realizou o resgate de um tamanduá encontrado no quintal de uma residência em Itacoatiara, na Região Oceânica, nesta quarta-feira (19). A ocorrência chegou à equipe por meio de uma demanda do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que acionou os agentes para realizar a captura do animal.

Com técnicas especializadas de manejo de fauna silvestre, a equipe conseguiu realizar o resgate do tamanduá com segurança, evitando riscos ao animal. Após o resgate, o animal foi reintegrado ao seu habitat natural no Caminho de Darwin, localizado no Engenho do Mato.

“Nosso trabalho é garantir que esses animais sejam resgatados com segurança e, sempre que possível, possam retornar ao seu habitat natural. A participação da população, acionando os canais corretos ao encontrar um animal silvestre, é fundamental para que a equipe possa atuar de forma adequada. Esse resgate reforça nosso compromisso com a proteção da fauna e com a preservação ambiental em Niterói”, destacou o coordenador da Guarda Ambiental, Renato Macedo.

A Guarda Ambiental realiza o resgate de animais silvestres encontrados em áreas urbanas e residências de Niterói. O procedimento é definido de acordo com as condições e as características de cada espécie.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Civil Municipal orienta a população a não interagir com animais silvestres para evitar ferimentos. Em casos de avistamento, a recomendação é entrar imediatamente em contato com a Guarda Municipal, pelo número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), para que o resgate seja realizado de forma correta. Os agentes são treinados e capacitados para a captura e reabilitação desses animais.

Leia também:

De Maricá para o Itamaraty: Jovem de Maricá é aprovado para carreira diplomática

Casal improvável? Saiba quem é a nova namorada de MC Daniel, ex de Mel Maia

Tags:

fauna silvestre guarda municipal meio ambiente Niterói Preservação ambiental resgate de animais

Matérias Relacionadas