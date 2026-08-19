UFF inaugura Museu Audiovisual Universitário (MAU)

Nesta quarta-feira (19), a Universidade Federal Fluminense (UFF) inaugura o Museu Audiovisual Universitário (MAU). O espaço integra o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual (LUPA) e estará aberto para visitação gratuita todas as quartas-feiras, a partir do dia 26 de agosto, das 10h às 17h.

A exposição de abertura do museu chama-se “A multiplicidade do cinema”, com curadoria do professor de Cinema e Vídeo da UFF e coordenador do LUPA, Rafael de Luna Freire, e explora a presença do cinema em diferentes esferas da sociedade. Por meio das peças do acervo, os visitantes terão acesso à objetos como a câmera cinematográfica da cineasta pioneira Carmen Santos e o projetor que funcionou no tradicional cine Pathé Palácio, na Cinelândia até o final dos anos 1990.

Leia também:

Servidores do Detran-RJ fazem paralisação nesta quarta e quinta

Governo do Estado discute reestruturação de R$ 26 bilhões em dívidas com instituições financeiras





Além disso, a mostra pretende levar as pessoas para o antigo Cine Metro, que marcou época na rua do Passeio entre as décadas de 1930 e 1940, e conduzi-las a uma reconstrução digital imersiva. O MAU também apresentará um documentário inédito em homenagem à “Cine Propaganda Fluminense”, empresa de Eduardo Abelin que exibia filmes nas ruas e praças de Niterói nos anos 1950 e 1960, produzido a partir de documentos doados ao LUPA pela família de Abelin.

O LUPA, vinculado ao curso de Cinema e Vídeo, tem como objetivo promover e preservar prioritariamente a produção e a cultura audiovisual amadora do estado do Rio de Janeiro. Em 2024, o comitê gestor do laboratório aprovou a criação do Museu Audiovisual Universitário, que agora ganha seu espaço permanente no Casarão do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS), na rua Lara Vilela.

Serviço: Inauguração do MAU – Museu Audiovisual Universitário

Data: 26 de agosto

Horário: 10h - 17h

Local: MAU – Museu de Audiovisual Universitário

Endereço: MAU – Casarão do Instituto de Arte e Comunicação Social, Bloco C, Rua Lara Vilela, 126, São Domingos, Niterói.