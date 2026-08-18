Niterói Jovem EcoSocial inicia nova edição com mil jovens

A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta segunda-feira (17), a quarta edição do Niterói Jovem EcoSocial, com aula inaugural no Reserva Cultural. O programa, gerido pela Secretaria de Participação Social (Sempas), integra as ações de prevenção à violência do município e receberá mil novos participantes.

Durante 18 meses, jovens de 23 comunidades da cidade terão formação profissional nas unidades do Senac RJ e da Firjan SENAI SESI, além de atividades de desenvolvimento pessoal e preparação para o mercado de trabalho. Os participantes também receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 820 e auxílios para alimentação e transporte durante as atividades.

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O Niterói Jovem EcoSocial faz parte do Pacto Niterói Contra a Violência e chega à quarta edição após uma trajetória de ampliação e consolidação. A iniciativa busca atuar de forma preventiva, criando caminhos de formação, autonomia, geração de renda e inserção produtiva para jovens de diferentes territórios da cidade.

“Quando a gente oferece formação técnica profissional, educação, cultura e oportunidade para a juventude, estamos criando caminhos para que esses jovens possam construir seus próprios projetos de vida. O Niterói Jovem EcoSocial faz parte dessa estratégia de disputar a nossa juventude com o crime, oferecendo oportunidades concretas de formação e de inserção no mercado de trabalho”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A ampliação do programa reforça uma política de prevenção que combina ações de proteção social, educação e geração de oportunidades. Nesta edição, o número de participantes passa de 600 para mil jovens, ampliando o alcance da iniciativa em diferentes territórios da cidade.

“O Niterói Jovem EcoSocial tem três eixos principais: qualificação profissional, desenvolvimento humano e educação ambiental. A formação profissional abre caminhos para o primeiro emprego e para a inserção no mercado de trabalho. O desenvolvimento humano busca formar não apenas bons profissionais, mas também bons cidadãos, enquanto a educação ambiental amplia a consciência dos jovens sobre sustentabilidade e sobre o direito à cidade. Ao longo dos 18 meses, queremos que eles tenham novas experiências, conheçam novas competências e desenvolvam novas habilidades para retornar aos seus territórios ainda mais conscientes do seu papel social e ambiental”, afirmou o secretário de Participação Social, Octávio Ribeiro.

Na edição anterior, que atendeu 600 jovens, os resultados mostraram o potencial do programa para ampliar o acesso a oportunidades profissionais. Na primeira etapa da formação, foi registrada uma taxa de 40% de inserção dos participantes no mercado de trabalho.

O perfil dos jovens atendidos também evidencia o alcance social da política. Na terceira edição, 80% dos participantes eram negros, 57% eram mulheres e 49,5% tinham entre 16 e 20 anos.

Parcerias – A formação dos jovens será realizada em parceria com o Senac RJ e a Firjan SENAI SESI, que atuarão na qualificação profissional e no desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. No Senac RJ, a proposta também contempla uma formação integral, com o objetivo de ampliar as perspectivas profissionais e pessoais dos participantes.

“O EcoSocial é uma oportunidade para formar jovens profissionalmente e contribuir para uma formação integral, preparando-os não apenas para o mundo do trabalho, mas também para que se tornem bons cidadãos”, afirmou a gerente executiva do Senac RJ Danielle Vianna.

A atuação da Firjan SENAI SESI no programa combina qualificação profissional e desenvolvimento humano. Além da oferta de mais de 17 cursos do Senai, os jovens participarão de atividades voltadas à construção do projeto de vida e contarão com o apoio do Escritório de Carreira, que oferecerá instrumentos para prepará-los para a entrada no mercado de trabalho.

“Essa é a quarta edição que realizamos em parceria com a Prefeitura de Niterói e é um projeto de grande alcance. Além da formação profissional, com mais de 17 cursos do Senai, teremos um trabalho de desenvolvimento humano com foco no projeto de vida e a participação do Escritório de Carreira, oferecendo instrumentos para que esses jovens tenham melhores condições de ingressar no mundo do trabalho”, afirmou o gerente executivo da Firjan, Anderson Carolo.

Entre os mil jovens que participam desta edição está Bruna Lopes, de 22 anos, moradora de Viçoso Jardim. Estudante de Educação Física, ela escolheu o curso de beleza como uma oportunidade para desenvolver uma nova habilidade e, no futuro, transformar o interesse por maquiagem, sobrancelhas e cílios em uma possibilidade de trabalho. Para Bruna, a formação também representa uma chance de ampliar experiências e descobrir novos caminhos profissionais.

“Eu tenho o sonho de ter estabilidade financeira e acredito que o EcoSocial vai me incentivar bastante a começar a trabalhar com beleza. Eu gosto muito de me maquiar, mas ainda tenho um pouco de receio de maquiar outras pessoas. Acho que o curso vai me ajudar a ganhar confiança e aproveitar essa oportunidade. Também quero conhecer pessoas novas e ter experiência em várias áreas, porque não quero ficar limitada a uma coisa só”, contou Bruna.

Também participaram da aula inaugural o vereador e ex-secretário de Participação Social Anderson Pipico; o vereador e líder do governo na Câmara Municipal, Binho Guimarães; a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói, Elissa Rasma; e o coordenador da Juventude de Niterói, João Pedro Boechat.