Morre atriz Laura Cardoso, aos 98 anos

A atriz Laura Cardoso, uma das grandes referências da dramaturgia brasileira, morreu no final da noite desta segunda-feira (17), em São Paulo, aos 98 anos. Segundo o bisneto da artista, Fernando Faria, responsável pela página oficial de Laura Cardoso no Instagram, a atriz morreu em casa, na capital paulista, de causas naturais.

A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira (18) pelo perfil da atriz, que reúne mais de 1 milhão de seguidores. Em entrevista à revista Quem, Fernando confirmou que Laura estava em casa quando morreu.

“ Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, informou a publicação feita nas redes sociais.

Laura Cardoso deixa duas filhas, Fernanda e Fátima, além de três netos.

Velório

O velório da atriz será realizado nesta terça-feira (18), no Funeral Home, na Zona Oeste de São Paulo. A cerimônia terá início às 8h e está prevista para terminar às 14h.

O velório será fechado ao público, mas fãs poderão prestar homenagens do lado de fora do local.

Carreira de mais de sete décadas

Nascida em 1927, no bairro do Bixiga, em São Paulo, Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni, conhecida artisticamente como Laura Cardoso, era filha de imigrantes portugueses.

A atriz iniciou a carreira artística aos 15 anos, no radioteatro, e posteriormente se tornou uma das pioneiras da televisão brasileira. Ao longo de mais de sete décadas de carreira, construiu uma trajetória marcada por personagens em novelas, séries, filmes e peças de teatro.

Seu último trabalho em uma novela foi como Matilde Azevedo, em “A Dona do Pedaço”, exibida pela TV Globo. A produção foi ao ar em 2019.