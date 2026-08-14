Google emite alerta severo de ciclone para moradores de Niterói; Defesa Civil não confirma
Defesa Civil informou a OSG que alerta é falso e está investigando o que pode ter ocorrido
Um alerta severo de ciclone foi emitido pelo navegador Google, na tarde desta sexta-feira (14), às 12h15, para moradores e pessoas que estavam na cidade de Niterói. A Defesa Civil informou à reportagem de O SÃO GONÇALO, porém, que o alerta é falso e irá investigar o que pode ter ocorrido.
O alerta surpreendeu moradores e pessoas que estavam na cidade no momento, contudo a mensagem não oferece mais informações sobre a hora que o fenômeno poderá ocorrer.
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Ressaca
O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca. Das 21h30 desta sexta-feira (14) às 6h de domingo (16/08), ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla da cidade.
Para a segurança de todos durante o período de ressaca, o COR-Rio reforça as seguintes orientações:
– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.
– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.