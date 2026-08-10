Acesso à Ponte Rio-Niterói será interditado entre terça (11) e quarta-feira (12)

Segundo a concessionária, o bloqueio terá início às 22h30 desta terça-feira (11) e está previsto para terminar às 5h de quarta-feira (12) - Foto: Reprodução/Google Maps

Segundo a concessionária, o bloqueio terá início às 22h30 desta terça-feira (11) e está previsto para terminar às 5h de quarta-feira (12) - Foto: Reprodução/Google Maps

A Ecovias Ponte vai interditar totalmente, na noite desta terça-feira (11), o acesso à Ponte Rio-Niterói pela Avenida Jansen de Melo, em Niterói. A interdição será necessária para a realização de um serviço de recuperação do pavimento da rampa.

Segundo a concessionária, o bloqueio terá início às 22h30 desta terça-feira (11) e está previsto para terminar às 5h de quarta-feira (12).

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Durante a intervenção, a rampa utilizada pelos motoristas que saem da Avenida Jansen de Melo em direção à Ponte Rio-Niterói ficará totalmente fechada.

A concessionária informou que a liberação poderá ocorrer antes do horário previsto, caso os trabalhos sejam concluídos antecipadamente.