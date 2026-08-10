Falta de energia causa caos no trânsito em Niterói na manhã desta segunda-feira (10)

Falta de luz provocou reflexos no trânsito em diversos pontos de Niterói - Foto: Reprodução

Falta de luz provocou reflexos no trânsito em diversos pontos de Niterói - Foto: Reprodução

Motoristas enfrentam trânsito intenso e retenções em diferentes pontos de Niterói na manhã desta segunda-feira (10).

A falta de energia elétrica em diferentes regiões da cidade agravou o congestionamento justamente durante um dos horários de maior movimento de veículos nas ruas.

Trânsito na cidade é marcado por retenções na manhã desta segunda-feira (10) | Foto: Reprodução

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Na BR-101, na altura do Contorno, motoristas e passageiros do transporte público, relatam mais de uma hora de retenção para atravessar o trecho.

O trânsito também está congestionado em Icaraí e São Francisco. No túnel Roberto Silveira, que liga os dois bairros, a falta de luz prejudica a circulação dos veículos.

Falta de luz provocou reflexos no trânsito em diversos pontos de Niterói | Foto: Reprodução

Motoristas relatam que levaram cerca de 50 minutos para percorrer o trecho entre o McDonald's e a Rua Roberto Silveira.

Motoristas enfrentam demora para percorrer trechos da cidade | Foto: Reprodução

Nas redes sociais, motoristas relatam trânsito intenso na Estrada Viçoso Jardim, uma das vias de acesso ao Centro de Niterói.

Além de complicar o trânsito, a falta de energia também afetou o funcionamento de estabelecimentos comerciais no Centro de Niterói.

A previsão é de que o fornecimento seja normalizado até as 11h desta segunda-feira (10).