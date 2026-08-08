Prefeitura de Niterói realiza ação contra flanelinhas

Operação contou ainda com o apoio do DANT que utilizou monitoramento aéreo para ampliar a capacidade de observação das áreas fiscalizadas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Operação contou ainda com o apoio do DANT que utilizou monitoramento aéreo para ampliar a capacidade de observação das áreas fiscalizadas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói realizou, na noite de sexta-feira (07), uma ação integrada de fiscalização e ordenamento urbano para combater a atuação irregular de guardadores de veículos, conhecidos como “flanelinhas”. A operação foi realizada em diferentes pontos da cidade, com equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), por meio da Subsecretaria Operacional, da Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT) e da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT). A atuação ocorreu nas regiões do Centro, Cantareira, Icaraí e São Francisco.

A ação teve como objetivo garantir o uso livre e seguro das vagas públicas de estacionamento e coibir práticas de extorsão, intimidação e cobrança indevida por pessoas que atuam clandestinamente como guardadores de veículos nas vias da cidade.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, destacou que as ações fazem parte do trabalho permanente de ordenamento dos espaços públicos e de garantia do direito da população de utilizar as vagas de estacionamento sem constrangimento ou cobrança irregular.

“A Prefeitura atua para garantir que os espaços públicos sejam utilizados de forma regular e segura por todos. Nossas equipes seguem realizando fiscalizações e trabalhando de forma integrada para coibir esse tipo de atuação e assegurar o direito da população ao uso das vagas públicas”, afirmou Gilson Chagas.

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Na região da Cantareira, as equipes abordaram dois indivíduos que atuavam irregularmente como guardadores de veículos. Durante a fiscalização, foi apreendido um colete refletivo. Já na Concha Acústica, também teve uma abordagem que resultou na apreensão de mais um colete refletivo.

A operação contou ainda com o apoio do DANT que utilizou monitoramento aéreo para ampliar a capacidade de observação das áreas fiscalizadas e auxiliar as equipes em solo na identificação e acompanhamento das ocorrências.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública mantém ações de fiscalização e ordenamento em diferentes regiões da cidade, com atuação integrada de suas equipes para prevenir irregularidades e garantir a organização dos espaços públicos.