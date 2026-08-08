Projeto Bastidores inicia formação de novos profissionais da cultura em Niterói

A produção cultural vai muito além dos artistas que ocupam os palcos. Iluminadores, operadores de som, produtores, cenotécnicos, comunicadores, montadores, contrarregras e diversos outros profissionais são responsáveis por transformar espetáculos, exposições, festivais e eventos em experiências para o público. Com o objetivo de ampliar a formação técnica desses trabalhadores, o Projeto Bastidores realizou, no Theatro Municipal de Niterói, sua aula inaugural, marcando oficialmente o início das atividades do curso gratuito de qualificação profissional e reunindo cerca de 300 pessoas.

Alunos, professores, gestores e parceiros do projeto participaram do encontro, no qual foi apresentada a proposta pedagógica que será desenvolvida ao longo dos próximos meses. A programação contou com apresentação do Coral Popular Cauby Peixoto e uma aula magna ministrada pelo artista, cenógrafo e diretor Gringo Cardia, que compartilhou sua trajetória profissional e refletiu sobre a importância dos profissionais que atuam nos bastidores da produção cultural.

Durante a aula inaugural, Gringo Cardia destacou que a excelência de qualquer produção artística depende diretamente da atuação das equipes técnicas e incentivou os alunos a enxergarem a formação como uma oportunidade de desenvolver talentos e construir uma trajetória profissional na cultura.

Leia também:



Helicóptero cai em área de mata na Vista Chinesa, no Rio, e deixa quatro mortos

Sargento da PM é executado a tiros enquanto estava de folga em Vaz Lobo





"O técnico também é um artista. É quem sabe descer o cenário na hora certa, acender a luz no momento certo e fazer com que tudo aconteça. Todo grande artista sabe que depende dos profissionais que trabalham nos bastidores. O Bastidores é uma grande oportunidade para que cada aluno aprenda, se desenvolva e descubra seu caminho. Educação e oportunidade são fundamentais nessa trajetória. Na Spectaculu, escola que fundei com Marisa Orth, sempre acreditamos que a formação precisa oferecer conhecimento técnico, mas também tempo para que os jovens possam sonhar e descobrir aquilo que realmente desejam fazer", afirmou ele.

Realizado pelo Instituto Teatro Novo, por meio do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, o Projeto Bastidores oferece 560 vagas gratuitas distribuídas em 28 cursos livres de qualificação profissional. As formações contemplam áreas fundamentais para o funcionamento da cadeia produtiva da cultura, como iluminação cênica, sonorização, produção cultural, assistência de produção e comunicação, preparando profissionais para atuar nos bastidores de espetáculos, exposições, festivais e demais ações culturais.

As atividades são realizadas em diferentes espaços públicos da cidade, como o Theatro Municipal de Niterói, Teatro Popular Oscar Niemeyer, Museu de Arte Contemporânea (MAC), Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa MACquinho, Centro EcoCultural Sueli Pontes, Centro Cultural Cauby Peixoto e a sede do Instituto Teatro Novo. A proposta aproxima a formação dos locais onde a cultura acontece cotidianamente, permitindo que os alunos vivenciem, desde o início, a dinâmica da produção artística e do trabalho cultural.

Para a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco, o Bastidores integra uma política pública de formação que vem sendo construída para ampliar o acesso ao conhecimento, à profissionalização e às oportunidades no setor cultural em diferentes regiões da cidade.

"O Bastidores é um projeto pelo qual temos muito carinho e integra uma política de formação que vem sendo construída pela Secretaria Municipal das Culturas em diferentes territórios e para públicos diversos. Hoje temos iniciativas como O Épico em Nós, voltado ao teatro; o Coral Popular Cauby Peixoto, na formação musical; o Brotaí, presente em cerca de 60 territórios com diferentes linguagens, e o Ajodun, dedicado à formação negra, além dos cursos realizados no Centro Ecocultural Sueli Pontes. Agora damos um passo importante ao oferecer formação técnica para os profissionais que fazem a cultura acontecer nos bastidores. E os equipamentos culturais da cidade passam a cumprir também esse papel: tornam-se salas de aula para a formação de novos trabalhadores da cultura", ressaltou ela.

A presidenta do Instituto Teatro Novo, Márcia Bonioli, contou que mais de duas mil pessoas se interessaram pelo projeto.

“Estamos muito felizes com essa iniciativa. Tivemos um número espetacular de inscrições, foram mais de duas mil pessoas interessadas em fazer parte do projeto Bastidores. Nós do Instituto Teatro Novo acreditamos na cultura como ferramenta de transformação social e o Bastidores chega como uma grande oportunidade para mudar a vida de centenas de pessoas que sonham em trabalhar na cultura. Um orgulho imenso fazer parte dessa história", destacou ela.

O Bastidores amplia a rede de ações formativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal das Culturas e fortalece uma estratégia que compreende a formação como parte essencial da política cultural do município. Ao integrar os espaços culturais públicos à realização dos cursos, o projeto amplia o papel desses locais, que passam a atuar também como ambientes de formação, aproximando teoria e prática e proporcionando aos alunos experiências de aprendizagem conectadas à realidade da produção cultural.