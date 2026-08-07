Fiscalização contra motos barulhentas autua 30 motociclistas em Niterói

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, as autuações tiveram como consequência a apreensão de 10 motocicletas ao todo - Foto: Divulgação

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, as autuações tiveram como consequência a apreensão de 10 motocicletas ao todo - Foto: Divulgação

Uma fiscalização contra a circulação de motos barulhentas foi realizada pela Polícia Militar junto com outros órgãos públicos, na tarde de quinta-feira (06), na Rua Desembargador Lima Castro, no bairro Fonseca, localizado em Niterói. A ação resultou na autuação de 30 motociclistas.

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A fiscalização teve a participação de equipes da NitTrans, da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal, do 12º BPM, do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e do Segurança Presente.

No total, 222 motociclistas foram abordados durante a ação. Desse número, 30 indivíduos foram autuados por motivos como: 0 por licenciamento vencido, 12 por conduzir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um por utilizar cano de descarga adulterado, cinco por usar calçado inadequado, um por conduzir sem capacete e um por circular com a motocicleta em mau estado de conservação.



Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, as autuações tiveram como consequência a apreensão de 10 motocicletas ao todo. Desse total, nove precisaram ser recolhidas por apresentarem o licenciamento vencido e uma por fazer uso do cano de descarga adulterado.