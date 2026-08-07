Governo do Estado ativa Gabinete de Crise diante da possibilidade de vendaval

O Governo do Estado ativou, às 6h, o Gabinete de Crise para o gerenciamento e acompanhamento das condições meteorológicas em todo o território fluminense nesta sexta-feira (7), diante da previsão de rajadas de vento muito fortes provocadas pela passagem de uma frente fria. A Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros atuam de forma integrada para adotar, se necessário, medidas preventivas de proteção à população.

Às 7h, a Defesa Civil emitiu alerta para possibilidade de vendaval, com possibilidade de ventos fortes a muito fortes, na Baixada Fluminense e na Costa Verde. Equipes do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) acompanham a evolução das condições meteorológicas e emitem alertas preventivos à população sempre que necessário.

Em caráter preventivo e visando garantir a segurança de estudantes, professores, servidores e colaboradores, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) suspenderam as atividades presenciais em suas unidades nesta sexta.

De acordo com os modelos meteorológicos mais recentes, a passagem da frente fria poderá provocar rajadas de vento de intensidade moderada a forte, com velocidades de até 90 km/h, em diversas regiões do estado. No sábado (8/08), os ventos devem continuar apenas nas regiões da Baixada Litorânea e do Norte Fluminense.

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Orientações

A orientação é que a população evite permanecer próxima a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes. Também é recomendado não estacionar veículos sob árvores, manter portas e janelas fechadas, recolher objetos soltos em varandas e sacadas, evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos e não tocar em cabos elétricos caídos.

Emergência

Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e acompanhe as informações divulgadas pelos canais oficiais da Defesa Civil.