Ventania de até 90 km/h coloca Niterói, São Gonçalo e região em alerta nesta sexta-feira (7)

Ventania de até 90 km/h coloca Niterói, São Gonçalo e região em alerta para esta sexta-feira (7) - Foto: OSG

Ventania de até 90 km/h coloca Niterói, São Gonçalo e região em alerta para esta sexta-feira (7) - Foto: OSG

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval e tempestade que abrange Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e outras cidades do estado nesta sexta-feira (7). A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento intensas, possibilidade de queda de granizo e baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações.

Diante da previsão, a Enel Rio informou que acionou seu plano de contingência, com reforço das equipes em campo e dos canais de atendimento para responder rapidamente a possíveis ocorrências provocadas pelo mau tempo. A concessionária prevê que, nesta sexta-feira, as rajadas de vento possam alcançar até 90 km/h em municípios das regiões Sul, Serrana, Lagos, Macaé, Magé, São Gonçalo e Noroeste Fluminense.

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De acordo com o meteorologista e professor de Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense (UFF), Márcio Cataldi, os ventos previstos para o estado estão associados à passagem de uma frente fria.

Márcio Cataldi, meteorologista e professor de Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense (UFF) | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo ele, o ciclone extratropical, que motivou os alertas nos últimos dias, já se encontra bastante afastado da costa, o que reduz sua influência direta sobre o Rio de Janeiro.

“O maior risco de rajadas de vento deverá ocorrer justamente durante a passagem da frente fria. Como o ciclone já se encontra bastante distante, sua influência direta sobre a região deverá ser limitada.”

Segundo a atualização mais recente da previsão, a expectativa é que as rajadas mais intensas ocorram entre 11h e 15h, justamente durante a passagem da frente fria. Além dos ventos, há previsão de pancadas isoladas de chuva e descargas atmosféricas.

Cataldi afirma que outro fator que contribui para a ventania é o forte contraste entre as temperaturas registradas nos últimos dias e a chegada da massa de ar frio. Segundo ele, o chamado gradiente térmico fornece energia para a formação de rajadas mais intensas.

"A gente está com temperaturas muito elevadas para o inverno, às vezes 4 a 5 graus acima da média. Então quando chega um sistema desse que se aproxima aqui do Rio, com temperaturas tão elevadas, a gente tem um gradiente, uma temperatura muito intensa e que acaba levando a esses episódios, principalmente de ventania e, às vezes, de algumas tempestades localizadas."

Cataldi orienta que a população evite permanecer em áreas abertas durante o período de maior risco.

"Quem puder evitar esse horário na rua, tente encerrar as atividades antes. Evite ficar perto de árvores, principalmente aquelas que não recebem poda regularmente, além de muros e locais onde haja qualquer estrutura que possa ser deslocada pelo vento. O ideal é que as pessoas fiquem abrigadas durante esse período."

De acordo com os modelos meteorológicos, as rajadas devem variar, em geral, entre 50 km/h e 70 km/h. No entanto, o especialista ressalta que o forte contraste entre o calor registrado nos últimos dias e a chegada da frente fria de inverno pode favorecer rajadas mais intensas, alcançando pontualmente entre 80 km/h e 90 km/h.

"Como as temperaturas estavam, e ainda estão, muito elevadas para esta época do ano, esse forte contraste térmico pode favorecer os ventos e fazer com que algumas rajadas superiores às previstas pelos modelos”, afirmou.

Apesar da possibilidade de ventos fortes, Cataldi destaca que, até o momento, a expectativa é de um evento menos intenso do que o registrado na semana passada. Ainda assim, ele reforça que a população deve acompanhar as atualizações da previsão e adotar medidas de precaução durante a passagem da frente fria.