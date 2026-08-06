Recentes temporais têm relação com o El Niño? Moradores de Niterói opinam

A forte ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro na última semana assustou diversos moradores de diferentes regiões. Árvores caídas, residências com mais de 72 horas sem energia elétrica e acidentes, inclusive fatais, ocorreram devido ao fenômeno natural.

A equipe de reportagem de O SÃO GONÇALO foi às ruas de Niterói para perguntar à população sobre a relação dos fenômenos naturais com a interferência humana na natureza.

A estudante Ana Luiza, de 18 anos, contou que seu pai quase se acidentou por conta de uma telha que foi arrancada durante a ventania.

"Meu pai tava consertando o telhado porque a gente tem um problema de infiltração, na hora que começou a ventania. Quase voou uma telha da vizinha na cabeça dele e ele já é um senhor de idade, eu fiquei bem preocupada. Voou a tampa da minha caixa (d'água) quase em cima da minha cachorra também, ficou tudo uma zona, a casa ficou uma sujeira imensa".

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Os estudantes Luiz Gustavo e Ana Luiza temem que mais desastres como esses voltem a acontecer | Foto: Yuri Messias

Quando perguntada se o fenômeno natural também tinha influência do ser humano, Ana Luiza foi enfática: "Tá tendo cada vez mais desastres naturais, tá sendo esse acúmulo. A gente tá vendo que tá dando tudo errado e ninguém tá fazendo nada".

Luiz Gustavo, também estudante de 17 anos, concordou com a amiga: "Eu acho que quanto mais a gente se envolve no meio ambiente, parece que mais muda toda a configuração dele, a configuração anterior, e parece que piora tudo."

Marisa Livramento, 55, que atua como agente de trânsito, afirmou que em São Francisco, onde mora, tiveram algumas árvores caídas mas não foi um grande problema devido ao rápido trabalho da prefeitura.

Ela também acredita na relação entre os fenômenos naturais e a atuação do homem no planeta.

"Acredito eu que as duas coisas têm relação. Um fenômeno natural que ocorre, isso não foi só aqui, isso é influenciado pelo El Niño (fenômeno climático natural que altera a circulação dos ventos, distribuição de chuvas e temperaturas em várias regiões do planeta), é um fenômeno recorrente. No entanto, nós também temos um pouco de culpa nisso. Uma vez que a gente tem o hábito de jogar lixo no chão, a gente não faz o descarte correto, a gente não tem uma preocupação do que vai comprar, se tá acumulando ou não".

A agente de trânsito, Marisa Livramento, de 55 anos, acredita que há relação com o El Niño | Foto: Yuri Messias

Ao ser questionada sobre o que a população pode fazer para melhorar esse cenário, Marisa respondeu: "Educação. Eu acho que enfatizar essa questão de cultura é um padrão nosso. Até mesmo a pessoa com estudo elevado vai jogar o papelzinho no chão, então a gente não pode jogar só a culpa naquele que não tem estudo, é uma questão cultural de todos nós. Porque a gente veio primeiro e às vezes incentiva incorretamente (a nova geração). Vai pra um showzinho e o copinho fica lá de cerveja, a garrafinha de vidro, então é cultural. Acho que desde a primeira infância, lá na escola se começar a mudar esse pensamento, acho que tem uma grande possibilidade".

A forte ventania que atingiu parte do estado deixou duas vítimas fatais: Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, e, Vandré Cordeiro da Silva, de 43, em Santa Teresa, zona sul do Rio, atingidos por um muro que desabou.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca