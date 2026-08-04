Carnaval 2027: Porto da Pedra recebe 10 sambas para disputa do enredo

O Carnaval ainda parece distante no calendário, mas o som dos tamborins já ecoa em São Gonçalo. O Unidos do Porto da Pedra recebeu 10 sambas inscritos para a disputa que definirá o hino oficial do enredo "Porto Kalunga", desenvolvido pelos carnavalescos Alex Carvalho e Caio Cidrini para o desfile da escola na Marquês de Sapucaí em 2027.

A apresentação oficial das obras acontece no dia 29 de agosto, na quadra da vermelho e branco, marcando o início da disputa entre os compositores. A semifinal será realizada em 5 de setembro e a grande final está marcada para o dia 12 do mesmo mês, quando a escola conhecerá o samba-enredo que levará para a Avenida.

A parceria vencedora receberá uma premiação de R$ 30 mil, além da responsabilidade de assinar o samba que embalará o desfile do Tigre de São Gonçalo no Carnaval 2027.

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A escolha do samba-enredo é um dos momentos mais importantes da preparação das escolas de samba. É a partir dele que a comunidade começa a dar voz ao enredo e intensifica os ensaios rumo ao desfile oficial na Marquês de Sapucaí.

Neste ano, a Porto da Pedra levará para a Avenida o enredo "Porto Kalunga", desenvolvido pelos carnavalescos Alex Carvalho e Caio Cidrini. A expectativa é que o samba vencedor traduza em versos e melodia a proposta da escola para o Carnaval de 2027.

Confira os sambas inscritos:

• Samba 01 – Cristino Teles e Cia

• Samba 03 – Oswaldo Barba e Cia

• Samba 06 – Claudinha Sing e Cia

• Samba 07 – Vadinho e Cia

• Samba 10 – Oswaldo Mendes e Cia

• Samba 11 – Vaduka e Cia

• Samba 13 – Bira e Cia

• Samba 15 – Maia e Cia

• Samba 23 – Porkinho e Cia

• Samba 29 – Leon Azevedo e Cia