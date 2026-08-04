Prefeitura lança segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência

Segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência, vai guiar a política municipal de segurança pública até 2030 - Foto: Layla Mussi

Segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência, vai guiar a política municipal de segurança pública até 2030 - Foto: Layla Mussi

A Prefeitura de Niterói lançou, nesta terça-feira (4), a segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência, que vai guiar a política municipal de segurança pública até 2030. O evento teve início às 10h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, e teve a participação de diversas autoridades.

O evento teve início às 10h, na Sala Nelson Pereira dos Santos. | Foto: Layla Mussi

Entre as principais novidades estão a implantação da primeira base municipal do Disque Denúncia no Estado do Rio de Janeiro, o uso de câmeras corporais pela Guarda Municipal, ampliação do efetivo da corporação e novas tecnologias de monitoramento.

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Apresentado pelo prefeito Rodrigo Neves, o novo plano terá 35 programas, quase o dobro dos 18 criados na primeira fase do pacto, iniciada em 2018. A nova etapa prioriza cinco frentes de atuação: governança territorial, prevenção ao recrutamento de jovens pelo crime organizado, enfrentamento à violência contra a mulher, redução da violência no trânsito e combate aos roubos de celulares e furtos.

Lançamento da segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência, no auditório | Foto: Layla Mussi

"O que estamos lançando hoje é uma nova geração de projetos de prevenção da violência urbana. Governar é uma linha sem corrida de chegada. Quanto mais avançamos, maiores são os desafios", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves | Foto: Layla Mussi

Segundo a Prefeitura, entre 2018 e 2024, o primeiro ciclo do pacto contribuiu para uma redução de cerca de 80% nos roubos e cerca de 69% nas mortes violentas na cidade.

Gráficos apresentados com os resultados da primeira fase do Pacto | Foto: Layla Mussi

Rodrigo Neves destacou que a decisão de transformar a segurança pública em prioridade do município foi tomada ainda no início de sua primeira gestão, em 2013.

"Muitos diziam que segurança pública era responsabilidade do Estado e que eu iria me desgastar politicamente. Mas o cidadão não é federal, estadual ou municipal. Segurança pública é a mãe de todas as políticas."

Entre os investimentos anunciados está a ampliação do efetivo da Guarda Municipal, que passará de 700 agentes em 2026 para mil guardas até 2028.

Anúncio de investimentos na Guarda Municipal | Foto: Layla Mussi

Também estão previstas:

ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública;

criação de um novo Centro de Formação da Guarda Municipal;

implantação de cinco novas inspetorias regionais;

câmeras corporais para os guardas municipais;

aquisição de cinco drones e criação do Agrupamento de Patrulhamento por Drone;

expansão do sistema de videomonitoramento;

implantação do ShotSpotter, tecnologia capaz de identificar disparos de arma de fogo em tempo real por meio de sensores acústicos.

Cerimônia apresentou os principais pontos do Pacto Pacto Niterói Contra a Violência 2 | Foto: Layla Mussi

Outro anúncio de destaque foi a instalação de uma base do Disque Denúncia em Niterói, tornando o município o primeiro do Estado do Rio de Janeiro a contar com uma estrutura local do serviço.

Rodrigo Neves, Isabela Swan (vice-prefeita) e demais autoridades presentes na cerimônia | Foto: Layla Mussi

O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, afirmou que Niterói se tornou referência para o país ao apostar em uma política integrada de segurança.

"Niterói apresenta uma solução que foge daquele modelo simplista do 'bandido bom é bandido morto'. É uma política baseada em integração, prevenção e planejamento. Esse é o caminho que o Governo Federal defende para a segurança pública."

Secretário Nacional de Segurança Pública, Chico Lucas | Foto: Layla Mussi

O comandante do 12º BPM, coronel Júlio César da Silva Castro, ressaltou que a atuação integrada entre Prefeitura e forças de segurança tem fortalecido o trabalho policial.

Comando do 12° BPM, Júlio César da Silva Castro | Foto: Layla Mussi

"Tenho uma felicidade dupla: por comandar o batalhão e por morar em Niterói. É uma cidade que tem um prefeito totalmente comprometido em construir um ambiente de mais paz e segurança. Palavras convencem, mas exemplos arrastam."

A coordenadora executiva do Pacto Niterói Contra a Violência, Graça Raphael, lembrou que o programa nasceu após amplo diálogo com a população.

"Decidimos disputar as nossas juventudes com a criminalidade. Decidimos salvar vidas. O pacto é uma política construída coletivamente e mostra que é possível reduzir a violência com planejamento, participação da sociedade e investimento."

Coordenadora Executiva do Pacto Niterói Contra a Violência, Graça Raphael | Foto: Layla Mussi

O novo Pacto será estruturado em quatro eixos: Policiamento e Justiça, Prevenção, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial Integrada.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca