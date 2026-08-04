Prefeitura lança segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência
Novo plano prevê 35 programas até 2030, ampliação do efetivo da Guarda e implantação da primeira base municipal do Disque Denúncia no Estado do Rio
A Prefeitura de Niterói lançou, nesta terça-feira (4), a segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência, que vai guiar a política municipal de segurança pública até 2030. O evento teve início às 10h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, e teve a participação de diversas autoridades.
Entre as principais novidades estão a implantação da primeira base municipal do Disque Denúncia no Estado do Rio de Janeiro, o uso de câmeras corporais pela Guarda Municipal, ampliação do efetivo da corporação e novas tecnologias de monitoramento.
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Apresentado pelo prefeito Rodrigo Neves, o novo plano terá 35 programas, quase o dobro dos 18 criados na primeira fase do pacto, iniciada em 2018. A nova etapa prioriza cinco frentes de atuação: governança territorial, prevenção ao recrutamento de jovens pelo crime organizado, enfrentamento à violência contra a mulher, redução da violência no trânsito e combate aos roubos de celulares e furtos.
"O que estamos lançando hoje é uma nova geração de projetos de prevenção da violência urbana. Governar é uma linha sem corrida de chegada. Quanto mais avançamos, maiores são os desafios", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.
Segundo a Prefeitura, entre 2018 e 2024, o primeiro ciclo do pacto contribuiu para uma redução de cerca de 80% nos roubos e cerca de 69% nas mortes violentas na cidade.
Rodrigo Neves destacou que a decisão de transformar a segurança pública em prioridade do município foi tomada ainda no início de sua primeira gestão, em 2013.
"Muitos diziam que segurança pública era responsabilidade do Estado e que eu iria me desgastar politicamente. Mas o cidadão não é federal, estadual ou municipal. Segurança pública é a mãe de todas as políticas."
Entre os investimentos anunciados está a ampliação do efetivo da Guarda Municipal, que passará de 700 agentes em 2026 para mil guardas até 2028.
Também estão previstas:
- ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública;
- criação de um novo Centro de Formação da Guarda Municipal;
- implantação de cinco novas inspetorias regionais;
- câmeras corporais para os guardas municipais;
- aquisição de cinco drones e criação do Agrupamento de Patrulhamento por Drone;
- expansão do sistema de videomonitoramento;
- implantação do ShotSpotter, tecnologia capaz de identificar disparos de arma de fogo em tempo real por meio de sensores acústicos.
Outro anúncio de destaque foi a instalação de uma base do Disque Denúncia em Niterói, tornando o município o primeiro do Estado do Rio de Janeiro a contar com uma estrutura local do serviço.
O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, afirmou que Niterói se tornou referência para o país ao apostar em uma política integrada de segurança.
"Niterói apresenta uma solução que foge daquele modelo simplista do 'bandido bom é bandido morto'. É uma política baseada em integração, prevenção e planejamento. Esse é o caminho que o Governo Federal defende para a segurança pública."
O comandante do 12º BPM, coronel Júlio César da Silva Castro, ressaltou que a atuação integrada entre Prefeitura e forças de segurança tem fortalecido o trabalho policial.
"Tenho uma felicidade dupla: por comandar o batalhão e por morar em Niterói. É uma cidade que tem um prefeito totalmente comprometido em construir um ambiente de mais paz e segurança. Palavras convencem, mas exemplos arrastam."
A coordenadora executiva do Pacto Niterói Contra a Violência, Graça Raphael, lembrou que o programa nasceu após amplo diálogo com a população.
"Decidimos disputar as nossas juventudes com a criminalidade. Decidimos salvar vidas. O pacto é uma política construída coletivamente e mostra que é possível reduzir a violência com planejamento, participação da sociedade e investimento."
O novo Pacto será estruturado em quatro eixos: Policiamento e Justiça, Prevenção, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial Integrada.
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca