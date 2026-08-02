NitTrans libera faixa de ônibus para aliviar trânsito na Alameda São Boaventura

Com a mudança, carros, motos e outros veículos passam a contar com mais uma faixa de circulação - Foto: Divulgação/ ION

Com a mudança, carros, motos e outros veículos passam a contar com mais uma faixa de circulação - Foto: Divulgação/ ION

Motoristas que trafegam pela Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, agora podem utilizar a faixa que antes era exclusiva para ônibus e táxis. A mudança foi autorizada pela NitTrans e publicada em portaria nesta sexta-feira (31).

A medida é temporária e deve valer por até um ano. Segundo a NitTrans, o objetivo é diminuir os congestionamentos causados pelas obras de revitalização da Alameda, uma das principais ligações entre Niterói, a RJ-104 e a Ponte Rio-Niterói.

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Com a mudança, carros, motos e outros veículos passam a contar com mais uma faixa de circulação. A NitTrans informou ainda que os radares serão ajustados para que motoristas de veículos de passeio não sejam multados por trafegar na antiga faixa exclusiva.

As obras na Alameda começaram no primeiro semestre e incluem melhorias em cerca de três quilômetros da via. Entre as intervenções estão a construção de calçadas acessíveis, implantação de drenagem, ciclovia e modernização da iluminação.

De acordo com a NitTrans, a liberação da faixa será mantida enquanto as obras provocarem impactos no trânsito. Após a conclusão das obras, o corredor voltará a ser exclusivo para o transporte coletivo. Equipes de trânsito também vão reforçar a orientação aos motoristas nos primeiros dias da mudança.