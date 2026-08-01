Ponte Rio-Niterói terá interdições por conta de corrida; confira os horários e mudanças no trânsito

Além do fechamento da ponte, haverá bloqueios em acessos e vias, tanto no sentido Niterói quanto no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/ Corrida da Ponte

Além do fechamento da ponte, haverá bloqueios em acessos e vias, tanto no sentido Niterói quanto no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/ Corrida da Ponte

Motoristas que pretendem cruzar a Ponte Rio-Niterói neste fim de semana devem ficar atentos. Por causa do Desafio da Ponte 2026, a via terá interdições a partir das 22h deste sábado (1º), com liberação total prevista para às 12h de domingo (2).

Além do fechamento da ponte, haverá bloqueios em acessos e vias, tanto no sentido Niterói quanto no Rio de Janeiro.

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Às 22h de sábado, duas faixas em cada sentido serão interditadas. Já às 5h de domingo, uma terceira faixa será bloqueada em cada sentido.

No sentido Niterói, a restrição será entre a Ilha do Mocanguê e a praça de pedágio. No sentido Rio, o bloqueio vai da praça de pedágio até o pórtico final da ponte.

Também ficarão fechados os acessos à Linha Vermelha e ao Viaduto do Gasômetro para quem segue em direção ao Rio. Permanecem liberados os acessos pela Alameda São Boaventura, BR-101 e Avenida Jansen de Melo.

A previsão é que o acesso à Avenida Feliciano Sodré e o fluxo no sentido Niterói sejam liberados às 10h de domingo. A reabertura total da Ponte Rio-Niterói está prevista para 12h, ao final da corrida.

Confira o cronograma de interdições:

Sábado (1º) – 22h

Interdição do acesso à Avenida Feliciano Sodré;

Bloqueio de três faixas à esquerda entre a Rua Professor Plínio Leite e a rampa de acesso à ponte, no sentido Centro;

Fechamento de duas faixas em cada sentido da Ponte Rio-Niterói.

Domingo (2) – 5h

Bloqueio de mais uma faixa no sentido Niterói, entre a Ilha do Mocanguê e a praça de pedágio;

Bloqueio de mais uma faixa no sentido Rio, entre a praça de pedágio e o pórtico final;

Interdição dos acessos à Linha Vermelha e ao Viaduto do Gasômetro.

Domingo (2) – 10h

Previsão de liberação da Avenida Feliciano Sodré e do acesso ao sentido Niterói.

Domingo (2) – 12h

Previsão de liberação total do tráfego nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói